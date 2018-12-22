Фигурист Михаил Коляда стал вторым на чемпионате России 2018

На чемпионате России по фигурному катанию в Саранске, который стартовал 20 декабря, 23-летний спортсмен из Петербурга Михаил Коляда взял серебро. По сумме короткой и произвольный программы (268,40) он отстал от Максима Ковтуна (281,59) на 13 баллов. Оба российских фигуриста уже положили в карман путевку на чемпионат Европы 2019 года.

Второе место воспитаннику тренера Валентины Чеботаревой далось не просто. Выход на лед для петербуржца сопровождался проблемами со здоровьем. Накануне соревнований он оказался в больнице: синусит довел до операции. Несмотря на это, Коляда сниматься с чемпионата России не стал. И на пресс-конференции по итогам выступлений заявил, что результатом доволен.

– Получилось не все, что планировал. Облегчил программу, но в связи со сложившимися обстоятельствами, я доволен собой сегодня. Надеюсь, что как приедут в Питер, вылечусь и буду готовиться к дальнейшим соревнованиям еще лучше, – отметил Михаил Коляда.

Напомним, что чемпионат России пришлось пропустить бронзовому призеру финала Гран-при по фигурному катанию – Елизавете Туктамышевой. 22-летняя спортсменка из Северной столицы слегла с воспалением легких, чем очень расстроила своих фанатов и любителей фигурного катания.

Справка «КП»

Михаил Коляда родился 18 февраля 1995 года в Петербурге. Фигурным катанием занимается с 2000 года. Обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы. Заслуженный мастер спорта.