В МЧС рассказали петербуржцам, как правильно выбрать елку

Главное украшение новогодних праздников – нарядная елочка. И она должна быть не только красивой. Чтобы радостные дни не закончились трагедией, заранее стоит подумать и безопасности праздничного дерева. В том числе пожарной. Об этом напомнили петербуржцам в ГУ МЧС по городу.

Взять домой настоящее хвойное дерево можно в питомниках и лесхозах или купить на елочных базарах. Такая новогодняя красавица должна пахнуть хвоей, иголки должны быть прочными и не осыпаться: это признаки сежей, необмороженной ели. Когда красавица окажется дома, ее необходимо правильно установить.

– Елка не должна загромождать собой всю комнату и мешать проходу людей, – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Большого внимания требует покупка искусственной елки. Чаще всего если дерево стоит дешево, сделано оно не из самых качественных материалов.

– Если перед вами подозрительно недорогая ель, то, скорее всего, ее иглы сделаны из бумаги, либо из дешевых токсичных материалов, – предупредили горожан в ведомстве. – Покупая искусственную елку, ее все же не мешало бы понюхать – некоторые из них имеют очень резкий и к тому же вредный химический запах.

Нужно обратить внимание и на подставку – как для живой, так и для искусственной елочки. Предпочтительнее взять металлическую. Они наиболее крепкие и устойчивые. Особенно это важно, если дома есть дети или животные: пластиковое крепление легко задеть, и тогда дерево с грохотом упадет. А это может привести к травмам.

Еще один пункт – украшение световой гирляндой. Если у вас искусственное дерево, и без гирлянды вы обойтись не хотите, то елка должны быть из огнеупорного полиэтилена или пластика.

– Качественные синтетические ели изготавливают из огнеупорных материалов с добавлением антипиренов – веществ, препятствующих возгоранию. На упаковке должны быть указана информация об огнеупорных свойствах хвои и сведения о производителе, – добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, у любой искусственной елки должен быть гигиенический сертификат. Он расскажет о химической безопасности дерева. Самое главное – чтобы в составе не было формальдегида, смолы, метилена и ацетона.