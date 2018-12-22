2018-12-22T20:10:50+03:00
Общество

Главный Дед Мороз страны дал старт новогодним праздникам в Петербурге

Гость из Великого Устюга зажег елочку на Дворцовой
Полина ЖУКОВА
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Дед Мороз из Великого Устюга в этом году прибыл на Дворцовую на воздушном шаре.Дед Мороз из Великого Устюга в этом году прибыл на Дворцовую на воздушном шаре.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новогодним праздникам в Петербурге дан старт! Традиционно они начинаются после того, как в город прибывает Всероссийский Дед Мороз. И зажигает огни на главной елочке Северной столицы. Гость из Великого Устюга, как и планировал, во время путешествия по городам России посетил Петербург 22 декабря.

Перво-наперво он отправился навестить петербургских детишек – тех, кто встречает Новый год не дома. Он побывал у пациентов нескольких детских городских больниц, в хосписе и в Центре для детей-сирот. Ребятам показали новогодние спектакли, а главный Дед Мороз страны вручил им подарки.

На Дворцовой Деда Мороза встретили сотни петербуржцев и гостей города. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Дворцовой Деда Мороза встретили сотни петербуржцев и гостей города.Фото: Олег ЗОЛОТО

После этого сказочный герой отправился в самое сердце Северной столицы – на Дворцовую площадь. Там его уже ждали сотни петербуржцев и гостей города. Даже несмотря на настоящую морозную погоду! Как и всегда, герой удивил своим появлением. Он уже приезжал на Дворцовую и на волшебном поезде, и на байке. На этот раз выбрал новый вид транспорта – к публике он спустился на воздушном шаре.

Встретить Деда Мороза на Дворцовой приехали действующий глава города Алекандр Беглов и председатель ЗакСобрания Вячеслав Макаров. Собравшихся они поздравили со сцены с приближающимися праздниками.

– Наш город очень красив в новогоднем убранстве. Повсюду нарядные елки, новые горки, ледовые катки. Не сидите перед телевизором, берите родителей, бабушек, дедушек, чтобы всем вместе кататься на лыжах и коньках! – обратился к зрителям Александр Беглов.

Александр Беглов и Вячеслав Макаров поприветствовали гостя из Великого Устюга и поздравили горожан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Беглов и Вячеслав Макаров поприветствовали гостя из Великого Устюга и поздравили горожан.Фото: Олег ЗОЛОТО

Врио губернатора пожелал горожанам хороших праздников и выходных дней, а детям – хороших новогодних елок.

– Мы вступаем в самое счастливое время в году. Есть точки напряжения, а есть точки опоры. И одна из точек опоры расположена здесь. Ее координаты: 59 градусов широты, 30 градусов долготы. Петербург – это точка радости и всего самого хорошего. Желаю всем счастья, здоровья, мира, спокойствия, а главное – уверенности в завтрашнем дне! – обратился к петербуржцам Вячеслав Макаров.

После волшебных слов «Раз, два, три! Елочка, гори!» главная елка Петербурга нарядилась в яркие огни. А затем для горожан начнался концерт.

Забег Дедов Морозов стартовал с Дворцовой площади. Фото: Олег ЗОЛОТО

Забег Дедов Морозов стартовал с Дворцовой площади.Фото: Олег ЗОЛОТО

Не стали в городе отступать и от еще одной зимней традиции. Гость из Великого Устюга дал старт ежегодному забегу Дедов Морозов. Толпа из нескольких тысяч спортсменов, одетых в красные костюмы новогоднего героя, стартовала с Дворцовой площади. Оттуда они преодолели 2,5 километра по Адмиралтейскому проспекту и вокруг Исаакиевского собора, а затем вновь вернулись к главной городской елке.

На этом важные дела главного Деда Мороза страны в Петербурге не закончились. С Дворцовой площади он направился на Пионерскую. Там он принял участие в торжественной церемонии открытия Рождественской ярмарки.

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