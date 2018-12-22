СКА — ЦСКА. Обзор, голы, статистика матча 22 декабря 2018

На выходе из метро болельщики выстраивались в колонны и шли четким шагом. Плечо к плечу, рука к руке!

Казалось, что движутся они на первомайскую демонстрацию или какой-то митинг, и только шарфы и шапочки СКА выдавали в них болельщиков. И, хотя, двигались любители хоккея с трех разных станций, у входа на стадиона все равно собирались большие пробки. Чтобы пройти на свое место человеку в среднем требовалось провести в очереди около 30 минут.

Поэтому, по традиции матчей футбольного «Зенита», трибуны продолжали заполняться в течении всего первого периода. Но, все равно было заметно, что народу собралось меньше, чем на игре сборной России в прошлую субботу. Диктор почему-то перед матчем даже поспешили заранее объявить, что на матче присутствует 68 тысяч человек.

Хотя, как и неделю назад, в цифру посещаемости включили людей, посетивших концерт Григория Лепса. Он стартовал за два часа до начала хоккея.

Впрочем, чтобы установить рекорд КХЛ, и данного количества человек хватило с избытком. Ведь матчи сильнейшей европейской лиге проходили на стадионах не вмещающих больше 20 тысяч. Причем, только два раза на открытой арене — в прошлом году в Хельсинки и Риге.

Правда, и надежда, побить общий европейский рекорд посещаемости, которую лелеял вице-президент СКА Роман Ротенберг, вновь не оправдалась. То ли морозная погода вспугнула народ, то ли явные проблемы с транспортной логистикой. Толкание в пробках при входе в в метро и, тем более, при попытки войти на арену, удовольствие не для всех.

Хотя на этот раз на стадионе появился и фанатский сектор. Причем, фанаты, расположились прямо за воротами СКА, и так, на ногах, и провели всю встречу. Именно их «заряды» позволяли немного «зажечь» атмосферу на трибунах, которая была достаточно камерной для хоккейного матча.

А ведь поддержка болельщикам явно требовалась хозяевам, чтобы прервать черную серию в играх с одноклубниками из Москвы. Три матча проиграли они хоккеистам из Первопрестольной в последнем Кубке Гагарина — еще при Олеге Знарке. И трижды уступали в нынешнем чемпионате — уже с Ильей Воробьевым у руля. Четвертая осечка могла стать для кого-то и роковой.

Впрочем, начали хоккеисты СКА, в предыдущем матче неожиданно уступившие на своей площадке рижскому «Динамо», очень вяло. Словно, и нечего никому им доказывать не надо!

За первые 20 минут только 4 броска по воротам Ильи Сорокина. У ЦСКА, кстати, была такая же цифра, только один из них оказался результативным. Линден Вей, с присущим всем канадцам настойчивостью, со второй попытки, на «пятачке» переиграл Магнуса Хелльберга.

Второй период начался с ошибки шведского голкипера петербуржцев. Бросок Павла Карнаухова со средней дистанции на 24-й минуте явно можно было брать.

Вскоре, Виктор Тихонов решил преподать урок хороших манер автору заброшенной шайбы, и долгий «танец» с небольшим количеством ударов, завершился борцовским приемом в исполнение Карнаухова, уложившего соперника на лед. Знаменитому бойцу ММА Хабибу Нурмагедову, проводившему символическое вбрасывание перед матчем, возможно, «заруба» на льду и понравилось.

А, вот, гостям явно нет! Тут же они наказали команду с берегов Невы третьей шайбой — передачу Вея замкнул Кирилл Капризов.

После этого, стычки стали возникать на площадке чаще - на скамейке штрафников побывал даже Павел Дацюк! На 58-й минуте Никита Гусев мощным щелчком в большинстве «размочил» Сорокина. Для победы это было явно мало! Тем более, что вскоре разница в счете была восстановлена — пустые ворота поразил датчанин Янник Хансен — 1:4.

Армейцы Невы потерпели четвертое поражение подряд от ЦСКА в нынешнем чемпионате. И самое обидное! Хабиб, привыкший всегда биться до конца, такое поведение явно не одобрил!

СКА же остается утешаться, что эта игра стала стала самой посещаемой в истории европейского клубного хоккея — 67 770 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в чемпионате Германии, в матче «Дюссельдорф» — «Кельн» в 2015 году – 51 125 человек.

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. СКА — ЦСКА

СКА — ЦСКА — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

СКА: Хелльберг; Зуб — Белов, Кручинин — Дацюк — Плотников; Гавриков — Херсли, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов; Хафизуллин — Земченок, Гусев — Прохоркин — Карпов; Семин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Коскиранта

ЦСКА: Сорокин; Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко; Дальбек — Марченко, Слепышев — Андронов — Хансен; Пашнин — Науменков, Шалунов — Попов — Окулов; Чмыхов — Голощапов, Скотт — Светлаков — Карнаухов

Первый период

Голы: 0:1 Вей (Окулов, 13:00)

Удаления: Нестеров, ЦСКА (06:30, две минуты за удар соперника клюшкой), Семин, СКА (10:48, две минуты за задержку соперника клюшкой)

Второй период

Голы: 0:2 Карнаухов (Светлаков, 23:19), 0:3 Капризов (Вей, Григоренко, 29:32)

Удаления: Карнаухов, ЦСКА (28:47, пять минут за драку), Тихонов, СКА (28:47, пять минут за драку), Дальбек, ЦСКА (32:13, две минуты за грубость), Кетов, СКА (32:13, две минуты за грубость), Дацюк, СКА (38:33, две минуты за удар клюшкой)

Третий период:

Голы: 1:3 Гусев (Прохоркин, бол., 57:43), 1:4 Хансен (п.в., 59:32)

Удаления: Дальбек, ЦСКА (53:33, две минуты за удар клюшкой), Пашнин, ЦСКА (56:33, две минуты за удар клюшкой)

Статистика матча:

Штраф: 11 (2+9+0) — 13 (2+7+4)

22 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 67 770 зрителей