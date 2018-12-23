2018-12-23T00:46:25+03:00
Спорт

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Козловский: Я - бабушкин проект

В паре с Байковой спортсмен взошел на пьедестал почета в Саранске
Борис ХОДОРОВСКИЙ
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Разногласие в паре

Такое раньше доводилось видеть только на Олимпийских играх. Прошедшие тяжелейший путь к «золоту» фигуристы после успешного проката, понимая, что стали чемпионами, целовали лед, а затем не скрывали эмоций в зоне слез. В Саранске подобный спектакль устроил 19-летний Дмитрий Козловский, выигравший вместе с Александрой Бойковой бронзовые медали в соревнованиях спортивных пар. Это первая награда учеников Тамары Москвиной, которые только первый сезон выступают во взрослых соревнованиях.

Естественно, у Дмитрия поинтересовались, чем же был вызван столь бурный всплеск эмоций. Все-таки не Олимпиаду они с Александрой выиграли…

- Мы очень много работаем, стараясь, как можно лучше показать себя на соревнованиях, - ответил Козловский. – Когда спортсмен преодолевает себя (а мы сегодня это сделали и стали немножечко другими), включаются эмоции. На них еще нахлестывается адреналин. Завершаешь выступление – понимаешь, что сделал максимум!

Фигурист признался, что по ходу выступления он понял: главная задача на нынешний турнир выполнена. Они с Александрой отобрались на чемпионат Европы, который пройдет в конце января 2019 года в Минске. На последних тактах музыки из «Щелкунчика» зал зааплодировал, и Дмитрий уже не стал сдерживать эмоции. «Да и зачем? Это же классно!» - логично обосновал свои действия Дмитрий. И нарвался на реплику партнерши: «Я лично не поняла, что мы отобрались на чемпионат Европы. Была сосредоточена на элементах».

После этого и сам Козловский вспомнил, что третье место еще не гарантирует попадание в сборную. Чемпионы страны и серебряные призеры совершенно точно едут в Минск, а вот третьи путевки во всех видах распределят в воскресенье на заседании исполкома ФФККР с учетом рекомендаций тренерского совета. Петербургский фигурист вспомнил об этом и снова не сдержал эмоций: «Сейчас и я уже не понимаю, отобрались ли мы в сборную».

Счастливый город для петербургских фигуристов

Вряд ли, конечно, функционеры нарушат спортивный принцип. Уж больно здорово выступили в Саранске ученики Москвиной. Они сумели избежать ошибок в произвольной программе, которые на этапе Гран-при в Гренобле не позволили отобраться в финал престижной серии. Ну, а зажигательная короткая под «Очи черные» вообще выглядит сейчас настоящим ледовым мюзиклом.

Саранск стал для петербургских фигуристов по-настоящему счастливым городом. Именно в столице Мордовии они впервые стали призерами юниорской серии Гран-при осенью 2016 года. Причем вместе к этому моменту они катались меньше года в группе Москвиной, где их опекает Артур Минчук. До этого тренировались как одиночники в группе Алексея Мишина.

На такого рослого и освоившего сложные прыжки парня Москвина просто не могла не обратить внимания. Как и на подходящую Дмитрию по технике и характеру партнершу. Интересно, что в секцию фигурного катания Александру уговорила пойти на просмотр двоюродная сестра. Сама не пришла, а кузину приняли. Поначалу Бойкова тренировалась два раза в неделю, но потом фигурное катание ее затянуло.

Воспитанного мальчика из профессорской семьи Диму Козловского на каток привела бабушка. Свежеиспеченный бронзовый призер чемпионата России называет себя в шутку бабушкиным проектом. Ведь действительно нужно отдать должное энтузиастке фигурного катания, которая каждый день вставала в шесть утра, чтобы отвезти внука на тренировку! Ему они, кстати, долгое не нравились. Зато сейчас питерский фигурист радуется бронзовым медалям чемпионата России, репетируя олимпийский триумф.

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