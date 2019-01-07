2019-01-07T15:29:17+03:00
Общество

«Войну с искусством пора прекращать»: депутат из Петербурга хочет легализовать граффити

Новый законопроект может появиться весной
Алла МЕХОНЦЕВА
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Коммунальщики закрасили граффити. Депутат возмутился.Коммунальщики закрасили граффити. Депутат возмутился.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Медлить с принятием документа мы не станем. Надеюсь, что уже весной в нашем городе появится полноценный закон, который защитит уличное творчество от абсурдных ситуаций, которые в последнее время возникают всё чаще» - такое заявление сделал петербургский депутат Денис Четырбок 7 января. А все из-за истории с закрашиванием на одной из улиц Северной столицы стрит-арта с изображением Нового года в СССР.

На картине – приоткрытая дверь, в которой можно увидеть девочку, украшающую елку. Коммунальщикам не понравилась идея уличных художников, которые изобразили на белой стене свою картину. Рисунок закрасили, жители возмутились, а депутат заверил: через пару месяцев никто не сможет тронуть уличное искусство.

- Войну с искусством уже давно пора прекращать, - уверяет Четырбок. – вопрос легализации актуальный.

Кстати, ранее Четырбок уже выступал за разработку механизма поддержки уличных художников.

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