В Петербурге иномарка, вылетев с проезжей части, снесла дорожный знак и врезалась в остановку

ДТП на улице Зины Портновой в Петербурге закончилось не только повреждением двух автомобилей, но и близлежащих конструкций. Авария произошла сегодня, 7 января, во второй половине дня, на перекрестке Ленинского и Зины Портновой.

Как сообщают очевидцы, Шевроле вылетел с перекрестка прямо на тротуар. Автомобиль снес дорожный знак и врезался в ларек, задев автобусную остановку. Чудом обошлось без жертв.

- На остановке и около всегда много народу, но, кажется, на этот раз пронесло. Каждый день здесь что-то происходит, - сетуют горожане.

Другие отмечают, что в момент аварии были неподалеку. один из пешеходов спасся, вовремя сориентировавшись и сделав шаг назад.

- Я на красном стоял. и вовремя отскочил, - пишет очевидец Виталий.

В аварии чудом никто не пострадал. Фото: соцсети

- Сначала не поняла, что произошло. А домой пришла - истерика началась, - пишет петербурженка.

По данным Госавтоинспекции, Шевроле на проезжей части столкнулся с другой иномаркой, Рено (по словам очевидцев, машиной такси). От удара первый автомобиль и вынесло с дороги. Виновника ДТП установит проверка.