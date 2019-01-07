Александр Жуков: Мое новогоднее пожелание шахматистам – больше интересных турниров

Первый вице-премьер, возглавлявший с 2010 по 2018-й год олимпийский комитет России, -большой любитель шахмат. Играет, кстати, на уровне кандидата в мастера. Потому никто не удивился, увидев Александра Жукова на церемонии закрытия чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу, прошедшими перед Новым годом в Петербурге.

- Этот турнир показал возможности России в организации крупных соревнований по шахматам?

- Наша страна уже доказала, что может проводить соревнования любого масштаба. Меня больше всего порадовало огромное количество поклонников шахмат, которые пришли посмотреть на ведущих гроссмейстеров мира.

- Президентом ФИДЕ стал представитель России Аркадий Дворкович. Может ли это поспособствовать развитию шахмат в нашей стране и во всем мире?

- Новое руководство Международной Федерации шахмат делом подтвердило свою предвыборную программу, успешно проведя чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Думаю, что шахматное сообщество вступает в новый период развития. С первых дней работы Дворкович взялся за дело всерьез.

- Для вас стали неожиданностью победы Даниила Дубова в турнире по быстрым шахматами и Екатерины Лагно в блице?

- Катя сейчас является сильнейшей по рейтингу в блице в мире и была безусловным фаворитом. Победа Дани стала приятной неожиданностью.

- Турнир носил открытый характер. Вы бы рискнули в нем поучаствовать?

- Только с большим гандикапом от гроссмейстеров. Да и то, вряд ли имел бы шансы подняться высоко.

- Что бы хотели пожелать шахматистам в Новом году?

- Большого количества интересных турниров не только в рапиде и блице, но и в классике. В Санкт-Петербурге мы увидели, что в России подрастает новое поколение шахматистов, которые готовы выйти на лидирующие позиции. В женском блице всех приятно удивила Лея Гарифуллина. Радует, что шахматы набирают популярность во всем мире, и в разных странах появляются сильные гроссмейстеры. На нынешнем чемпионате отлично сыграли иранцы, а поляк Ян-Кшиштоф Дуда стал серебряным призером в блице, пропустив вперед только Магнуса Карлсена.

- Осуществится ли мечта экс-президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова о включении шахмат в олимпийскую программу?

- В ближайшее время не стоит этого ожидать. Мне кажется, что шахматы уже завоевали такую популярность, что Всемирные олимпиады сами по себе являются большим событием в мире спорта.