2018-12-21T12:21:29+03:00
Новости компаний

МегаФон вместе с блогерами открывает новый селфи-маршрут по Калининграду

Среди локаций: лучшие места для свиданий, идеального пикника и новых открытий
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Наш аудио-гид понравится гостям самого западного города России, а проект в целом станет примером и для других регионов!» – комментирует директор Калининградского отделения компании «МегаФон» Сергей Лихобабин. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»Наш аудио-гид понравится гостям самого западного города России, а проект в целом станет примером и для других регионов!» – комментирует директор Калининградского отделения компании «МегаФон» Сергей Лихобабин. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон»
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В Калининграде состоялась презентация селфи-тура c аудио-гидом от МегаФона и блогерами, размещенного в бесплатном приложении izi.travel. В маршрут по лучшим местам для селфи вместе с другими участниками мероприятия отправился министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Маршрут необычного пешеходного тура по Калининграду был разработан по итогам голосования, в котором приняли участие топовые блогеры Калининграда и Санкт-Петербурга, а также их подписчики. Были выбраны лучшие места для свиданий, идеального пикника и новых открытий, «самая андеграундная» локация и лучшая городская панорама. Блогеры первыми прошли маршрут, для путешествия по которому в приложении был создан и записан аудио-гид. А 19 декабря состоялась официальная презентация.

Новые цифровые технологии помогают совершить увлекательное путешествие по городу без экскурсовода. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Новые цифровые технологии помогают совершить увлекательное путешествие по городу без экскурсовода. Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

- В проект вошло шесть известных локаций Калининграда, но мы их подали под новым углом. Экскурсия подойдет для тех, кто приехал в город ненадолго и хочет максимально быстро познакомиться с основными достопримечательностями, поделиться фото со своими друзьями и подписчиками в соцсетях, - уточнил Андрей Ермак.

- Сейчас для того, чтобы совершить увлекательное путешествие по городу, уже не требуется экскурсовод, - отметил директор Калининградского отделения компании «МегаФон» Сергей Лихобабин. - С быстрым интернетом от МегаФона можно послушать все самое интересное онлайн. Надеюсь, что наш аудио-гид понравится гостям самого западного города России, а проект в целом станет примером и для других регионов.

- Путешественник получает уникальную возможность прогуляться с харизматичным жителем и послушать его истории. Ну а то, что во время прогулки истории не прервутся из-за плохого интернета - еще одна большая заслуга Мегафона, - отмечает директор по развитию izi.travel Егор Яковлев.

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