Первый пошел: МегаФон оснащает школы системой распознавания лиц

У школьных карточек появился конкурент. МегаФон вместе с G1 Софтвеа Раша запустили уникальный комплекс с функцией распознавания лиц и двухфакторной идентификацией в Президентском физико-математическом лицее №239. Новая автоматизированная система контроля на входе в лицей обеспечит повышенную безопасность для учащихся и исключит несанкционированное проникновение посторонних на территорию учебного заведения.

Установленный комплекс работает пока в пилотном режиме и включает два турникета с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц, а также двухфакторной идентификацией, облачный сервер, веб-портал и автоматизированное рабочее место сотрудника охраны.

- Мы уже провели все необходимые тесты, систему легко интегрировать с турникетами любой марки, при этом ее функционал снижает влияние человеческого фактора, а на распознавание лица ученика уходит не больше, чем нужно для обычного срабатывания турникета, - пояснила директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам Северо-западного филиала МегаФона Елена Полякова. - Потребность в таком комплексе есть не только у учебных заведений, но и у детских садов, медучреждений, крупных бизнес-центров и предприятий с высокими требованиями к контролю доступа.

В свою очередь директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич также отметил необходимость дополнительного контроля на входе:

- Новая технология дает большие гарантии безопасности. Очень рад, что наш лицей стал первым в Петербурге, где установлен этот современный комплекс. Хочу поблагодарить от лица моих коллег и родителей учеников МегаФон и G1 Софтвеа Раша за возможность вывести безопасность и детей, и сотрудников учебных заведений на качественно другой уровень!

Дополнительный контроль предусмотрен за временными посетителями: с помощью стационарного сканера сотрудник охраны учебного заведения может проверить подлинность документа гостя и гарантировать, что на фото в документе именно этот человек.

Помимо функции идентификации посетителей комплекс включает облачный сервер, который предназначен для администрирования, создания отчетов и разграничения доступа в соответствии с рангом.

С помощью веб-портала можно узнать о том, кто и когда прошел в учебное заведение. Доступ к этой информации также разграничен в соответствии с должностью. Директор получает полные сведения обо всех учащихся, сотрудниках и гостях, классный руководитель – об учениках своего класса, а родители – только о своем ребенке.

Сотрудникам охраны учебного заведения с запуском нового комплекса доступно автоматизированное рабочее место, которое помогает отслеживать обстановку на объекте и обеспечить работу с постоянными и временными посетителями. Так как систему можно подключить к любому мобильному устройству в сети учреждения, сотрудник охраны больше не привязан к определенному месту.

Разработчики предусмотрели и возможность использования других идентификаторов, в том числе NFC, BLE, RFID, HID и QR-код, в виде пластиковых карт, силиконовых браслетов, брелоков AirTag. Это позволяет задействовать любой удобный вариант двухфакторной идентификации