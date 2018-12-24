2018-12-21T14:44:37+03:00
Общество

Дети из Петербурга могут позвонить Деду Морозу

Получить поздравления от Волшебника есть возможность у абонентов всех операторов
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Получить поздравления от Волшебника есть возможность у абонентов всех операторов. предоставлено пресс-службой МТС.Получить поздравления от Волшебника есть возможность у абонентов всех операторов. предоставлено пресс-службой МТС.
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В преддверии Нового 2019 года МТС открывает традиционную прямую линию связи с Дедом Морозом. Позвонить сказочному персонажу могут жители любого региона России с 20 декабря 2018 года по 30 января 2019 года.

Чтобы услышать поздравление от Деда Мороза, нужно набрать на телефоне номер +7 981 999 2019. Получить их могут абоненты всех операторов. Стоимость звонка равна стоимости исходящего вызова по тарифному плану.

Напомним, в прошлом году жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области совершили четыре с половиной миллиона звонков Деду Морозу, пик поздравлений у главного Деда страны пришелся на период с 25 декабря 2017 года по 2 января 2018 года.

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