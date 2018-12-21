Как новые подходы и передовые разработки меняют гидроэнергетику

К такому выводу можно прийти, анализируя итоги года, с которыми вступает в новый, 2019-й АО «Ленгидропроект» - старейшая (с более чем вековой историей) организация холдинга «РусГидро». Список спроектированных ее специалистами объектов открывается Волховской ГЭС - той самой, которая считается первенцем ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России), а следовательно, имеет самое непосредственное отношение к рождению такого праздника, как День энергетика.

Сегодня список воплощенных в жизнь проектов уже приближается к сотне: примерно по одному на каждый год жизни института. А ведь речь идет только о гидроэлектростанциях, многие их которых стали символами. Достаточно назвать Красноярскую, Чиркейскую, Саяно-Шушенскую, Колымскую, Бурейскую.

И еще надо учитывать, что процесс от первых проектных расчетов до ввода станции в эксплуатацию может растягиваться на годы и даже десятилетия. То, что обозначалось в плане ГОЭЛРО как дальняя перспектива, завершалось уже в XXI веке. То, что строится и проектируется сегодня, является логичным продолжением планов 100-летней давности. Разница в том, что

ГОЭЛРО «заводила» мотор советской экономики, а сегодня речь идет прежде всего о придании мощного импульса развитию Сибири и Дальнего Востока.

Важной вехой стал пуск гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС, которую называют самой зеленой, то есть самой экологичной ГЭС России.

На Усть-Среднеканской ГЭС, которая должна стать завершающей частью Колымского каскада, готовятся к пуску третьего гидроагрегата. Завершаются работы на Зарамагской ГЭС-1 на кавказской реке Ардон. Эти станции станут необходимыми звеньями в энергокомплексах Магаданской области и Северной Осетии. Регионы далекие друг от друга, но страна одна - Россия.

ПРИОРИТЕТ - БЕЗОПАСНОСТЬ

Поскольку любой объект начинается с проекта, именно на этапе проектирования происходит внедрение в практику новых технологий. Это подтверждают материалы организованной ПАО «РусГидро» 12-й научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника». В ней приняло участие более 450 ученых и специалистов из 140 различных предприятий и организаций России и зарубежья. Мероприятия проходили на площадках АО «Ленгидропроект», а также ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева и Санкт-Петербургского Политехнического университета.

Доклады, сделанные инженерами «Ленгидропроекта», были восприняты их коллегами с огромным интересом, поскольку речь идет о важнейших вопросах, касающихся насущных и актуальных задач эксплуатации и строительства крупных и малых гидроэлектростанций, гидротехнических сооружений. Ведь удачное решение в проектировании дает экономию в десятки миллионов, а с учетом перспективы речь может идти об астрономических суммах.

Об особенностях подводного бетонирования было рассказано в докладе «Устройство порогов под ремонтные затворы». Еще один доклад - «Ликвидация водопроявлений через швы и трещины в железобетонных конструкциях ГЭС» - затронул важную тему обеспечения надежности эксплуатации сооружений.

Пример оригинального технологического решения, которое может получить широкое распространение в проектировании, был представлен в выступлении «Опыт проектирования и строительства грунтовой плотины Нижне-Бурейской ГЭС с применением в качестве противофильтрационного элемента диафрагмы из буросекущихся свай».

А поднятая для обсуждения тема «Современная практика решений экологических вопросов» дала толчок для внесения изменений в действующее экологическое законодательство, поскольку основана на реальном опыте.

Основная цель всех разработок «Ленгидропроекта» - обеспечить безопасную и надежную работу гидроэнергетических объектов и оборудования. И то, что в институте плечом к плечу работают научные работники и проектировщики, становится огромным преимуществом. При разработке проектов специалисты института рассматривают возможность применения самых современных материалов, технических и технологических средств для решения инженерных задач.

НЕ ВОДОЙ ЕДИНОЙ

Еще один доклад - «Размещение опытных участков солнечной генерации на НБГЭС» - не просто посвящен инновационным подходам к внедрению солнечной генерации на ГЭС, но и демонстрирует характерную для «Ленгидропроекта» ставку на диверсификацию своей деятельности.

Впрочем, разработки в области альтернативной энергетики вполне могут сочетаться с инновациями в секторах энергетики, считающихся вполне классическими и традиционными. Характерный тому пример - тепловая генерация.

Обращение к этой теме для «Ленгидропроекта» вполне закономерно. При комплексном проектировании гидроузлов институт разрабатывал объекты теплоснабжения, необходимые как для технологических нужд строительства, так и для отопления жилых микрорайонов гидростроителей.

Сегодня модернизация тепловых мощностей на Дальнем Востоке относится к числу приоритетных направлений работы всего холдинга «РусГидро».

В качестве генерального проектировщика АО «Ленгидропроект» участвовало в создании ГТУ-ТЭЦ «Восточная», запущенной в сентябре нынешнего года во Владивостоке. Примериваются петербургские проектировщики также к объектам в городах Артеме (Приморский край), Хабаровске, Комсомольске.

ГТУ-ТЭЦ "Восточная". Фото: Из личного архива.

Институт постоянно расширяет список своих компетенций и на сегодня может предложить самый широкий спектр проектировочных услуг, включая проектирование в нефтяной и газовой отраслях, прокладку линий электроснабжения, систем электро- и водоснабжения, объектов транспортной инфраструктуры.

К слову, в послужном списке «Ленгидропроекта» самый протяженный в России Гимринский автодорожный тоннель и вызывавший в свое время множество споров, а сегодня ставший одной из достопримечательностей Санкт-Петербурга Комплекс защитных сооружений от наводнений (или просто дамба).

«ЛЕНГИДРОПРОЕКТ» ПОДНИМАЕТ ПЛАНКУ

Российская гидроэнергетика остро нуждается не только в новых технических решениях и технологиях в области гидротехнического и энергетического строительства и эксплуатации объектов энергетики. В нынешних непростых экономических условиях огромное значение имеет и то, как выстроен процесс управления предприятием, насколько удается оптимизировать бюджетную политику.

Здесь следует обратиться к такой сфере, как менеджмент предприятия. В начале декабря в «Ленгидропроекте» прошел день поставщика «РусГидро», где обсуждались основные изменения в системе закупок компании. Были озвучены конкретные цифры: общий размер экономии по результатам закупок Группы «РусГидро» за девять месяцев 2018 года составил 7,37 миллиарда рублей. Среднее количество участников конкурентных закупок -3,3 участника на одну закупку.

Однако, когда речь идет о безопасности, в соотношении «цена - качество» должно оказываться на первом месте именно качество. И при этом проектные институты должны уметь успешно работать в условиях усиливающейся конкуренции. В условиях, когда вместо одного крупного инфраструктурного объекта зачастую приходится браться за объекты поменьше.

- Сегодня за всеми действующими объектами Группы «РусГидро» закреплен один из институтов, входящих в научно-проектный комплекс. Для новых объектов проектировщики будут выбираться на конкурсной основе. Потенциал научно-проектного комплекса группы широк, но на сегодня мы не в состоянии охватить весь комплекс работ по действующим и строящимся объектам. Поэтому часть работ - порядка 80 процентов - мы выполняем собственными силами. По остальным привлекаем специализированные субподрядные организации, - говорит генеральный директор АО «Ленгидропроект» Игорь Жежель.

Генеральный директор АО "Ленгидропроект" Игорь Жежель. Фото: Из личного архива.

В основном это работы по инженерным изысканиям, специальным конструкторским работам, обследованию фарватеров, работы, связанные с техническими испытаниями оборудования, землеустройством, и ряд других. Подрядчики выбираются на конкурсной основе согласно тем регламентам, которые установлены в компании.

- Такие проектно-изыскательские институты, как наш, устанавливают и держат планку тех критериев, которые гарантируют надежность вводимых в строй энергетических объектов. И наш традиционализм в данном случае не противоречит новым инновационным подходам, а, напротив, стимулирует их и гарантирует, что со временем эти подходы станут классическими, - уверен Игорь Жежель.