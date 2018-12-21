Готовимся к Новому 2019 году: 10 идей декора для дома

1. Эко-френдли снова в тренде. А значит, самое время отправиться за искусственной елкой. Так вы не только поможете природе, но и избавите себя от надоедливых иголок на полу.

2. Хотите живое растение? Запланируйте прогулку в лес. Долой одинаковые праздники! Сделайте что-нибудь необычное, позвольте себе день, который запомнится надолго.

3. Хэнд мэйд набирает обороты, так почему бы не сесть вместе с ребенком и не наделать игрушек на свой вкус? Например, обмажьте воздушный шар клеем, плотно обмотайте его цветными нитками и, когда конструкция высохнет, лопните шарик. Еще пример смотрите на странице 8-9.

4. Если рукоделие вам не по душе, не отчаивайтесь! Самое время открыть бабушкин шкаф в поисках необычных вещей. Старые пластинки, конверты, семейные фотографии - все это можно повесить на елку и сделать ваш праздник уникальным.

5. Откажитесь от мишуры и «дождика». Замените их гирляндами. Цветные огоньки могут сверкать не только на елке: украсьте ими стены, намотайте вокруг светильников, превратите ваше жилье в сказку.

6. Возьмите пример с итальянской традиции и избавьтесь от хлама. Подумайте, что бы вы хотели взять с собой в грядущем году. Вряд ли вам понадобятся тонны макулатуры, дырявое пальто и давно стоптанные ботинки. Дайте дорогу переменам!

7. Не любите традиции - вспоминайте о неоновых лампах. Такой свет сам по себе необычен и создаст атмосферу праздника без всяких гирлянд.

8. Оберните подарочные коробки красивой бумагой или просто напишите на них свои положения. Пусть, разворачивая сюрприз, счастливчик вспомнит о том, как вы о нем заботитесь.

9. Кто сказал, что рисовать можно только на бумаге? Возьмите специальные краски и начните творить шедевры на окнах. Не беспокойтесь - все это прекрасно отмывается, а создать гармоничный рисунок помогут новогодние трафареты.

10. Вы когда-нибудь украшали холодильник? Превратите его в волшебного снеговика. Пусть на верхнюю часть шкафа будет наклеено лицо, а на нижней появятся ручки. Сделать это чудо можно с помощью клейкой бумаги.

Гирляндами можно украсить стены, а не только елку.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КОНКРЕТНО

Сделай и удиви

В моде простота и минимализм. А значит, пора отказаться от скучных аппликаций на окнах и разукрасить их самим.

Рисовать можно всем, чем душа пожелает: от зубной пасты и гуаши до детских акриловых красок. Именно эти материалы хорошо отмываются. А вот акварель и витражные краски въедаются навечно.

Рисуйте с удовольствием, но главное - не переборщите. Вместо лепнины из всего и сразу выберите аккуратный рисунок или даже всего лишь его контур. Если вы не уверены в своих силах, возьмите трафарет. Так ваше изображение будет ровным и аккуратным.

Чтобы добавить объема, можно воспользоваться клеем. На тонкий слой ПВА наносим все, что захочется: блестки, вату, лоскутки и бусинки. Возможно, ваш малыш захочет сделать свою аппликацию - не препятствуйте. Пусть это будут зимние узоры, сказочные персонажи или морозный пейзаж. Оттереть окно вы успеете, а новогодние эмоции останутся в сердце надолго.