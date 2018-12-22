Астропрогноз на 2019 год от Татьяны Волковой: Ракам повезет в любви, а Весам - в финансах

Итак, что год грядущий нам готовит? Говорят, звезды не предрекают нам серьезных потрясений, что само по себе уже неплохо.

- Существенные перемены в нашей стране произойдут только в 2023 году. Значит, еще есть время на подготовку! - говорит руководитель петербургского астрологического центра «Сотис» Татьяна Волкова. - Сейчас нужно решать только долгосрочные амбициозные задачи и не бояться их масштабности. Новый год лучше встречать в шумной большой компании. Если вы привыкли отмечать этот праздник в кругу семьи, добавьте ярких деталей и забавных конкурсов в вашу программу, тогда ночь обязательно принесет радость, удачу и счастье!

А теперь конкретный астропрогноз на 2019 год для каждого из знаков зодиака.

ОВЕН

Для Овнов 2019-й будет годом радикальных перемен. Многое пойдет не по плану, придется быстро перестраиваться и принимать решения на ходу. С другой стороны, могут открыться новые интересные возможности, которые не стоит упускать.

Наступающий год запомнится в первую очередь в связи с вопросами работы, карьеры и бизнеса. Груз ответственности и требования к вам существенно возрастут, однако ваш труд будет достойно вознагражден.

Если вы находитесь в поиске профессии, то 2019 год принесет с собой стабильность в этой сфере.

ТЕЛЕЦ

Уделите внимание теме взаимоотношений. В поле вашего внимания может появиться человек, который значительно продвинет вас по жизни. Речь может идти как о личных, так и о деловых отношениях.

Наступающий год принесет возможность путешествовать больше, чем вы привыкли.

Год благоприятен для обучения, получения высшего образования и повышения квалификации.

БЛИЗНЕЦЫ

2019 год будет бодрящим и полным активности. Вам придется действовать в состоянии форс-мажора и быстро переключаться с одной цели на другую.

Будьте очень внимательны при проведении любых финансовых операций, особенно связанных с заемными деньгами. В этой сфере вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями.

Обратите внимание на здоровье. 2019 год оптимально подойдет для адаптации к здоровому образу жизни. Новые привычки легко войдут в вашу жизнь.

РАК

В наступающем году вам повезет и в картах, и в любви! 2019-й обещает неожиданную удачу там, где ее и не ждали.

Если вы занимаетесь творчеством, год может стать поворотным в вашей карьере. Если вы давно хотели заняться чем-то эдаким, то сейчас все обязательно должно получиться!

Ваши личные отношения будут переживать непростой период. Придется долго ждать, однако перемены неизбежно настанут.

ЛЕВ

Переезд в новую квартиру, ремонт в текущей со сносом стен, а может, даже эмиграция - в любом случае вас ждет расширение границ!

Если вы давно планировали пополнение, то можно попробовать в наступающем году.

В 2019-м придется уделить внимание своему здоровью. Не относитесь легкомысленно к этому вопросу, потратьте столько времени, сколько нужно, и вы избежите нежелательных последствий!

ДЕВА

Пожалуй, вам стоит приобрести новый чемодан. Количество поездок в предстоящем году может превзойти все ожидания! Ваша природная любознательность будет удовлетворена и реализована в полном объеме.

2019 год отлично подойдет для обучения. Особенно хорошо пойдет изучение иностранных языков. Если вы давно хотели получить водительские права - ваш год настал. В любовной сфере могут возникнуть трудности. Не торопите события - всему свое время.

ВЕСЫ

Предстоящий год принесет Весам финансовую удачу. Появится возможность выйти на новый уровень. Возможно приобретение недвижимости или другого ценного имущества.

В отношениях может назреть кризис, который закончится только в следующем году.

Не бойтесь принимать решения, нельзя пускать ситуацию на самотек!

СКОРПИОН

В 2019 году любые ваши начинания будут успешными! Жизнь ждет от вас инициативы и решительности. Ваши возможности неизбежно расширятся, авторитет возрастет.

Будьте осмотрительны в дороге, внимательны с документами, письмами и сообщениями. В этой области могут возникнуть незапланированные препятствия и проволочки.

СТРЕЛЕЦ

Наступающий год заставит существенно поволноваться из-за денег. Наступает время вести строгий учет своих финансов, планировать доходы и расходы. Только так вы избежите финансовых потерь и лишнего беспокойства.

Однако, если вы проявите должное терпение и трудолюбие, то уже в конце года все ваши усилия будут вознаграждены, а финансовое положение не просто выровняется, а существенно улучшится.

В отношениях будет царить хаос. Возможны ошибочные суждения и разочарования в партнерах.

КОЗЕРОГ

2019 год станет годом принятия серьезных решений, которые повлияют на вашу жизнь в длительной перспективе. Сейчас не нужно делать резких движений. Жизнь ждет от вас стабильности и планомерности.

Возникающие препятствия - это всего лишь этапы на пути к вашей цели, которая в наступающем году станет чуточку ближе.

Круг ваших друзей расширится, появятся новые планы и проекты. Год благоприятен для начала удаленной работы в Интернете.

ВОДОЛЕЙ

В наступающем году у вас будет возможность существенно продвинуться по карьерной лестнице. Если у вас свой бизнес - готовьтесь к расширению. Возможен выход на международный уровень.

Для осуществления задуманного придется потрудиться. Вам покажется, что ваши усилия остаются незамеченными, но уже к середине года результаты станут очевидны!

Будьте очень осторожны с деньгами. В этой сфере будет много непонятного. Доверяйте своей интуиции и обильный финансовый поток не заставит себя ждать! Главное - не пытайтесь разобраться, как, сколько, откуда и почему пришло.

РЫБЫ

Наступающий год принесет вам удачу в тех делах, которые инициировали вы сами. Проявляйте активность, действуйте и все получится! 2019-й откроет для вас возможности обучения, заграничных поездок, изменения мировоззрения.

Ваша интуиция обострена как никогда и будет давать только верные подсказки. Избегайте импульсивности в финансах. Будьте бдительны и рассудительны. Новый год принесет в вашу жизнь долгожданные перемены мягко и ненавязчиво.