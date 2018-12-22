Справочник по хоккейным школам в Петербурге 2018-2019: В какую лучше отдать ребенка

Какой родитель-болельщик не мечтает, чтобы его отпрыск вырос в хоккейную звезду? А лучше мегазвезду! Уровня Овечкина, Малкина или Ковальчука. Хотя в Петербурге за последние годы смогли воспитать лишь одного игрока топ-уровня: Александра Барабанова, олимпийского чемпиона Пхенчхана. Но вскоре количество может перейти в качество - школ, где готовят будущих мастеров, в городе становится все больше и больше.

Но как выбрать лучшую? А еще лучше – самую для вашего ребенка подходяшую. «Комсомольская правда в Петербурге» разбирается в сложной схеме детско-юношеского хоккея и выясняет, во что это обойдется родителям.

Игра в лотерею

Тех, кто еще только собирается начать большой спортивный путь, сразу предупреждаем: хоккей – вид спорта затратный. По сравнению, например, с футболом.

Причем вкладывать придется очень долго. Сейчас дети начинают заниматься хоккеем в 4-5 лет. Соответственно, отдача может наступить лет через 15. Именно к 20 годам хоккеисты начинают зарабатывать первые серьезные деньги. Те, кто на профессиональный уровень все-таки пробился.

А пробиться туда очень сложно. Вот вам цифровая иллюстрация – в среднем даже до команд Молодежной хоккейной лиги доходит только 5 процентов выпускников хоккейных школ города. А уж до клубов Континентальной хоккейной лиги (североамериканскую лигу, где собран весь цвет мирового хоккея, выносим за скобки), – меньше одного процента! Вот и посчитайте свои шансы: они не больше, чем вероятность выиграть в лотерею. Но если вы и сейчас уверены в толщине кошелька, запасах терпения и таланте своего ребенка, то следует сделать первый шаг.

А первый шаг – это экипировка. Кстати, многие надеются, что это разовое вложение. Зря. Ребенок же растет. Поэтому на первых порах лучше использовать б/у. Например, перекупать форму у старших – в тех же «комиссионках» или в магазинах при стадионах. А если все же захотите облачить ребенка в хоккейную форму в специализированном магазине, то полная экипировка вам обойдется как минимум – 20 тысяч рублей. Что туда входит? Загибайте пальцы:

- Шлем с маской от 3000 рублей

- Рубашка от 4000 рублей

- Рейтузы от 600 рублей

- Коньки от 3400 рублей

- Чехля для лезвий коньков от 200 рублей

- Клюшка от 650 рублей

- Нагрудники от 2150 рублей

- Шорты от 2300 рублей

- Налокотники от 1300 рублей

- «Ракушка» от 600 рублей

- Защита для шеи 800 рублей

- Краги (перчатки) от 1200 рублей

- Щитки от 1800 рублей

- Спортивная сумка от 1600 рублей

Кстати, это цены для 5-7 летних. У юниоров вся форма будет стоить в два раза дороже. А еще понадобятся шайбы, нательное белье и носки. Но это уже мелочи…

Ищите не хорошую школу, а хорошего тренера

Теперь надо понять, как выбирать школу. И снова оговоримся - дело это непростое. На данный момент в Петербурге работает примерно 50 детских школ, в которых тренируют как любителей, так и профессионалов.

Ваш выбор зависит от вашего бюджета. Есть бесплатные школы, финансируемые государством, есть условно-бесплатные, а есть и коммерческие. Последние находятся на самоокупаемости. Потому и не скрывают, что хотят заработать на вашем чаде, обязуясь в ответ обучить его определенным хоккейным навыкам. Без всяких обязательств сделать его чемпионом. Обыкновенный бизнес.

Поэтому, когда вы делаете первый шаг, должны определиться, какая переда вами стоит задача: все-таки воспитание звезды или только лишь попытка научить ребенка кататься на коньках да владеть клюшкой?

К примеру, три «кита» современного хоккейного Петербурга – СКА, «Динамо» и «Серебряные Львы» (они формально сейчас тоже вошли в систему СКА) – заинтересованы в так называемой «селекции». То есть наборе большого количества детей (по всей России и даже из ближнего зарубежья), из которых, с каждым годом будут выбираться только лучшие.

Также, работают и остальные петербургские клубы, нацеленные на воспроизводство профессионалов. Выделить здесь можно «Красную Звезду». Вице-президент этого клуба – в прошлом защитник СКА Кирилл Сафронов. Есть у «Красной Звезды» и значительный минус – все занятия в «Звезде» начинаются в 13:30 и из школы физически не успеть.

Впрочем, как говорит заслуженный мастер спорта, в прошлом вратарь СКА и сборной России Максим Соколов: «ищите не школу, а хорошего и опытного тренера».

– Главное – попасть к хорошему тренеру, – говорит Соколов, который сейчас работает ассистентом в «СКА-1946». Детей надо научить кататься, развить у них игровое мышление мышлению, заинтересовать хоккеем.

Потому перед тем, как куда-то записаться, надо походить на тренировки групп набора, посмотреть, поспрашивать. И найти того, кому вы можете доверить своего мальчугана.

Родителям девчонок, кстати, проще. У них выбора нет. Пока в Петербурге отсутствуют девчачьи хоккейные школы. Какой выход? Будущих леди отправляют в группу мальчиков, только на два года младше. Если тренер согласен.

Сон или деньги

Итак, средний возраст для начала занятий хоккеем – 4-6 лет. Правда, некоторые школы принимают детей даже от 3 лет – для постановки техники катания. Акселерация!

И не надо забывать, что в городе еще и дефицит льда. Количество катков для пятимиллионного мегаполиса- скудное. Для игр чемпионата города, например, лицензированы 22 арены. Есть еще много «сезонных» катков, которые открываются только в зимнее время – и с учетом нынешнего климата существуют только несколько месяцев. Но это для серьезных занятий несерьезно.

В итоге - выбор, конечно, есть. Но ограниченный - по сравнению с Москвой , где количество катков приближается к двум сотням, и даже на фоне маленьких Финляндии со Швецией. Там даже в провинциальном городке можно насчитать несколько десятков катков.

Впрочем, это не повод для уныния! Начинать карьеру малыш может и на крохотном стадиончике где-нибудь в торговом центре. Если вашему ребенку еще 3-4 года, то лучшая школа – это та, которая ближе всего к дому. И любой куратор, уверенно стоящий на коньках, сможет дать ему на первом этапе достаточно.

Ну а где вам всегда предложат удобное время для занятий? Конечно, коммерческие клубы. Если же попадете в государственную СДЮШОР, про нормальный сон придется забыть. Тренировки могут начинаться в 8 утра, а «пилить» вам туда, возможно, через весь город. Значит, вставать придется в 6 утра. Если не в 5. Готовы выдержать такой график несколько раз в неделю? А ваш сын?

Правда, у государственных школ есть и серьезные бонусы. Детям, достигшим определенных результатов, выдается форма, оплачиваются сборы, решаются многие финансовые вопросы. Впрочем, это относится не ко всем госшколам – средств не хватает и приходится искать материальную поддержку со стороны. То есть спонсоров. Причем, помощь спортивным школам – чистая благотворительность. Ведь рекламы на вложениях в детский спорт не сделаешь. Обычно меценатами становится кто-то из родителей хоккеистов.

Теперь о частниках. В среднем расходы на коммерческие хоккейные услуги укладываются в рамки от 5 до 10 тысяч в месяц. Бывают и какие-то скидки. В некоторых клубах, например, стараются освободить от абонентской платы некоторые социальные группы. Например, матерей-одиночек, детей из многодетных семей или, если твой старший брат или сестра e;t занимаются в школе.

Таланту везде помогут?

Меж тем, летом (или в каникулы) вам тоже придется потратиться на хоккей. Какой спорт без выездов на тренировочные сборы? Оплачивают их обычно сами родители. Даже за лагерь в Ленинградской области на 21 день – вам придется потратить 20 тысяч рублей (питание и проживание).

В идеале и выездов на турниры (как хоккеисту расти без матчей на разных катках, в разных городах и странахз?) должно быть несколько за сезон. Поехать в другой город в России выходит не меньше 40 тысяч рублей на человека. Посетить Финляндию или Швецию – уже около 100 тысяч. А родину хоккея, Канаду, или соседние США облегчат ваш бюджет примерно на 200 тысяч рублей. И желающих, кстати, хватает! Родители, вероятно, надеются «отбить» деньги после первого контракта.

Не забывайте и про индивидуальные занятия с тренером, так называемые «подкатки», позволяющие совершенствовать отдельные элементы хоккея. Это удовольствие тоже недешевое. От 1 до 5 тысяч рублей в час. А одним занятием не обойдешься. Кстати, в СДЮШОРах запрещаются дополнительные тренировки – там и так достаточно серьезных нагрузок. Да, и подход нового тренера, может полностью отличаться от программы клуба.

В итоге, если все сложить – форма, школа, выезды, подкатки – родителям это обойдется в 130-150 тысяч рублей в год. Сколько сейчас средняя зарплата в Петербурге? 47 тысяч в месяц? Делайте выводы.

Но вот президент «Красной Звезды» Валерий Афанасьев, который работая в «Серебряных Львах», воспитал почти 20 игроков для КХЛ, не согласен, что хоккей превращается в спорт для миллионеров.

– Ни один тренер, увидев талантливого мальчишку, никогда его не задвинет, а, наоборот, поможет, - уверяет Афанасьев. Чуть ли не снимет экипировку с другого ребенка, который, к примеру, вырос из щитков. Всегда поддержим. Всей командой. Будем искать спонсора, но для талантливого мальчика всегда найдем возможность заниматься. Если парень порядочный, трудолюбивый, я уверен, ему в любой команде помогут.

Купить, можно и место в первом звене

И, все-таки, к сожалению, российским детско-юношеским хоккеем правят в наше время деньги. Которые формируют «теневые» правила. Некоторые родители просто «покупают» своим не сильно талантливым юнцам места в ведущем звене. Что обеспечивает детям игровую практику и заметные роли во всех матчах. А расценки тут не фиксированные. Кто как договорится. Может, и на новую машину люкс-класса хватить тренеру. Причем, «блатные» – беда не только отдельных клубов, но даже и юниорских сборных России!

У школ, находящихся на ставке спорткомитета, другая темная сторона – жесточайшая мясорубка-конкуренция. Уже лет в 8 надо быть готовым покинуть команду с ярлыком «неперспективный». Например, если парень отстает в катании от сверстников, которые раньше встали на коньки. А для ребенка в таком возрасте – это явная психотравма. Так что если хотите задержаться в хоккее надолго – учитесь кататься в частном порядке. А когда догоните – стучитесь в государственные СДЮСШОРы.

И не стоит забывать, что в самых престижных городских школах – СКА, «Динамо», «Серебряные Львы» – собраны «бриллиантики» со всей России, и закрепиться в их составах очень сложно. Но если же разговор идет о профессиональном занятии хоккеем, то надо ориентироваться на успешные команды подходящих годов рождения.

К сожалению, детский хоккей в стране – это лига выживания. Для детей, родителей и некоторых тренеров. Выплыл и прошел через все трудности – ты на вершине, а нет… То это твои проблемы. Но это уже тема для отдельного разговора.

Ведущие хоккейные школы Санкт-Петербурга:

«СКА-Стрельна» (ул. Фронтовая, 3, лит.АБ)

СДЮСШОР СКА (ул. Звенигородская, 5)

«СКА-Серебряные Львы» (ул. Мичуринская, 4)

«СКА – ХК Дроздецкого» (Колпино, ул. Танкистов, 26)

«СКА – Газпромбанк» (Колпино, ул. Тверская, д.25, лит. Н)

«Армия СКА» (Российский пр., 6, стр. 1)

СДЮСШОР «Динамо» школы-интерната № 76 (ул. Каховского, 2)

СК «Красная Звезда» (Ириновскийпр, 24 к 1)

ГС ДЮШОР по хоккею (ул. Бутлерова. 36)

Хоккейная школа «Красная Ракета» (6-й Верхний переулок, 12 Б; ул. Савушкина, 141)

ХК «Шайба» (ул. Димитрова, 3, к 3)

Детский хоккейный клуб «Красные Медведи» им. Геннадия Цыганкова (6-й Верхний переулок, 12 Б; пр. Обуховской обороны, 130)

Penguins Hockey School (ул. Бутлерова, 6)

Pirates Hockey School (ул.Бутлерова, 9)

Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (ВО, Малый проспект, 66)

СДЮСШОР № 1 Московского района (Витебский пр, 41)

КСТАТИ

А как у соседей?

В Швеции родители платят за занятия в хоккейной секции ребенка фиксированную сумму и сами покупают экипировку пока хоккеист не пройдет «отсев». То есть, основные расходы до 14 – 15 лет. В 7- 8 летнем возрасте стоимость занятий в клубе – 500 крон в год (55 долларов). В 15-20 летнем возрасте от 3000 крон (330 долларов) до 20 000 крон (2200 долларов). Бывает, что клубы не берут деньги с малоимущих и многодетных матерей-одиночек.

Родители в Швеции отдельно не платят за аренду льда, работу тренеров, выезды на турниры или сборы. Только годовой взнос – ничего больше.

Детские соревнования начинаются в Швеции с 11 лет, а подсчет очков только с 13. В этой стране считают, что детям раньше времени нет смысла забивать себе голову мыслями о месте в турнирной таблице.

Непривычная для нас там и ситуация с клубными тренерами. В штате на ставке только специалисты, работающие с командами старше 16 лет. А детские возраста тренируют родители хоккеистов.