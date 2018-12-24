Ленобласть получила премию в миллиард рублей, а Дрозденко спел с хором Турецкого

Вчера, 23 декабря в Большом концертном зале «Октябрьский» торжественно отмечали успешное окончание Года туризма в Ленинградской области. Поздравить соседей приезжал и врио губернатора Петербурга, ну а звездой вечера стал глава 47-го региона Александр Дрозденко, вместе с хором Турецкого исполнивший гимн Ленобласти.

- Нам есть чем встретить гостей. Вся история России, начиная с основания ее первой столицы Старой Ладоги, отражена в истории Ленинградской области, - приводит слова губернатора его пресс-служба.

По словам Александра Дрозденко, главной задачей Года туризма было раскрыть эти исторические богатства для гостей региона и самих его жителей. Чтобы осуществить планы, власти провели восемь крупных тематических мероприятий.

Фестиваль «Путешествие с любовью», проведенный в Гатчинском районе, оказался триумфатором национальной премии «Russian Event Awards 2018», а «Калейдоскоп вкуса» и фестиваль водного туризма (Выборгский район), были отмечены дипломами.

«Информационно-туристский центр» Ленобласти стал лучшим в России, а весь регион победил в номинации «Российский экскурсионный отдых» престижной международной премии National Geographic Traveler Awards.

Надо сказать, что по итогам успешного Года туризма, Ленинградскую область посетили более 5 миллионов гостей, а сам регион получил специальную премию в миллиард рублей от Министерства финансов России.