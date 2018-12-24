Жизнь в ярких красках с «Ангстрем»

В 2018 году компания «Ангстрем» запустила проект по ребрендингу торговых точек. Задачами были проработка абсолютно новой концепции магазинов и их оформления. К работе приступила большая команда профессионалов, и в канун Нового год в Санкт-Петербурге открылся первый магазин «Ангстрем» в новом формате. Слоган обновленного бренда: «Живите по-своему!».

- Обновленный магазин «Ангстрем» - не просто магазин мебели в его привычном представлении, - подчеркнула руководитель проекта по ребрендингу Анастасия Арестова. - Это современное актуальное пространство, попадая в которое гости чувствуют уютную домашнюю атмосферу. Каждая отдельная локация детально продумана для того, чтобы в это место хотелось возвращаться снова и снова.

Например, в гостиной расположены диваны и кресла, на которых с комфортом размещаются гости. Здесь же можно поработать за ноутбуком на небольшом приставном столике из коллекции «Ангстрем» или продемонстрировать проекты на экране большого телевизора.

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

Рабочая зона в салоне представлена в виде большого стола, который служит местом для проведения встреч и обсуждений за чашкой ароматного кофе, а большое окно с видом на лес пробуждает приятные ассоциации и мечты.

Комната-студия площадью 20 кв. м. отличается тем, что отделена от других комнат в магазине. Она более закрыта и имеет четкий метраж, особенно распространенный в современных квартирах. Это позволяет наглядно продемонстрировать варианты решений для небольших квартир и экономии пространства – совмещение в одной комнате двух локаций разного назначения. Например, совмещение спальни и гостиной.

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

- Салон продуман командой дизайнеров буквально до мелочей: соблюдена эргономика пространства, правильно подобрано освещение, каждая мебельная зона максимально приближена к реальному жилому помещению. Наш магазин – это место, где сотрудникам и гостям приятно претворять свои идеи в жизнь, - отметила руководитель отдела развития компании «Ангстрем» Евгения Брылева.

Магазин поделен на две зоны: современной мебели и классической. Плюс по всему пространству акцентами добавлены интересные, необычные предметы интерьера, которые привлекают внимание, отвечают последним трендам или вызывают яркие, приятные эмоции. Например, мягкие игрушки для детей или оригинальная рамка Instagram, в которой можно сфотографироваться и выложить снимок в социальные сети. Вместе они демонстрируют разнообразие ассортимента по стилям, размерам, модулям и создают уникальный дух магазина «Ангстрем».

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

СПРАВКА

Компания «Ангстрем» была основана в Воронеже в 1991 году. За 27 лет она прошла путь от небольшого производства до одного из крупнейших производителей и операторов мебельного рынка России. Региональная сеть салонов по продаже мебели «Ангстрем» является второй по величине в РФ: сегодня это более 200 салонов в 70 городах страны. У компании свыше 200 оптовых партнёров из регионов России, Казахстана, стран Балтии. География продаж постоянно расширяется.

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

КОНКРЕТНО

Магазин расположен по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балканская, 17, (ТРК «Балканский», МЦ «12 Стульев», 1 эт, секция С2).

* Реклама