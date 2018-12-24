2018-12-24T11:23:18+03:00
Общество

Жизнь в ярких красках с «Ангстрем»

В Петербурге открылся салон мебели нового формата
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Фото предоставлено компанией «Ангстрем».Фото предоставлено компанией «Ангстрем».
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В 2018 году компания «Ангстрем» запустила проект по ребрендингу торговых точек. Задачами были проработка абсолютно новой концепции магазинов и их оформления. К работе приступила большая команда профессионалов, и в канун Нового год в Санкт-Петербурге открылся первый магазин «Ангстрем» в новом формате. Слоган обновленного бренда: «Живите по-своему!».

- Обновленный магазин «Ангстрем» - не просто магазин мебели в его привычном представлении, - подчеркнула руководитель проекта по ребрендингу Анастасия Арестова. - Это современное актуальное пространство, попадая в которое гости чувствуют уютную домашнюю атмосферу. Каждая отдельная локация детально продумана для того, чтобы в это место хотелось возвращаться снова и снова.

Например, в гостиной расположены диваны и кресла, на которых с комфортом размещаются гости. Здесь же можно поработать за ноутбуком на небольшом приставном столике из коллекции «Ангстрем» или продемонстрировать проекты на экране большого телевизора.

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

Рабочая зона в салоне представлена в виде большого стола, который служит местом для проведения встреч и обсуждений за чашкой ароматного кофе, а большое окно с видом на лес пробуждает приятные ассоциации и мечты.

Комната-студия площадью 20 кв. м. отличается тем, что отделена от других комнат в магазине. Она более закрыта и имеет четкий метраж, особенно распространенный в современных квартирах. Это позволяет наглядно продемонстрировать варианты решений для небольших квартир и экономии пространства – совмещение в одной комнате двух локаций разного назначения. Например, совмещение спальни и гостиной.

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

- Салон продуман командой дизайнеров буквально до мелочей: соблюдена эргономика пространства, правильно подобрано освещение, каждая мебельная зона максимально приближена к реальному жилому помещению. Наш магазин – это место, где сотрудникам и гостям приятно претворять свои идеи в жизнь, - отметила руководитель отдела развития компании «Ангстрем» Евгения Брылева.

Магазин поделен на две зоны: современной мебели и классической. Плюс по всему пространству акцентами добавлены интересные, необычные предметы интерьера, которые привлекают внимание, отвечают последним трендам или вызывают яркие, приятные эмоции. Например, мягкие игрушки для детей или оригинальная рамка Instagram, в которой можно сфотографироваться и выложить снимок в социальные сети. Вместе они демонстрируют разнообразие ассортимента по стилям, размерам, модулям и создают уникальный дух магазина «Ангстрем».

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

СПРАВКА

Компания «Ангстрем» была основана в Воронеже в 1991 году. За 27 лет она прошла путь от небольшого производства до одного из крупнейших производителей и операторов мебельного рынка России. Региональная сеть салонов по продаже мебели «Ангстрем» является второй по величине в РФ: сегодня это более 200 салонов в 70 городах страны. У компании свыше 200 оптовых партнёров из регионов России, Казахстана, стран Балтии. География продаж постоянно расширяется.

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

Фото предоставлено компанией «Ангстрем».

КОНКРЕТНО

Магазин расположен по адресу: Санкт-Петербург, ул. Балканская, 17, (ТРК «Балканский», МЦ «12 Стульев», 1 эт, секция С2).

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