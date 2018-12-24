Татьяна Савина возглавила филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге

В новой должности Татьяна Савина будет курировать работу отделений, входящих в состав Санкт-Петербургского филиала Банка УРАЛСИБ, в том числе, заниматься реализацией планов по активному увеличению объема бизнеса и наращиванию всех ключевых показателей банка в Северо-Западном регионе.

Татьяна Николаевна Савина окончила Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (ранее СПбГТУ) по специальности «Экономист». В банковской отрасли – с 1993 года. Работала в Международном Московском банке (впоследствии – АО «ЮниКредит Банк»). Продолжила карьеру в АО «Райффайзенбанк», где отвечала за развитие направления корпоративного бизнеса, впоследствии возглавляла направление розничного, малого и премиального бизнеса по Северо-Западу. Занимала руководящие должности в ПАО «ВТБ24», где курировала направление розничного и премиального бизнеса сети в Москве и Московской области.

С октября 2018 года – советник председателя правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Servic, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 480 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.