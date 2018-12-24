Нумеролог: В 2019 году следует обратить внимание на здоровье и готовиться к большим доходам

«Все располагается согласно числам», - когда-то говорил Пифагор.

И правда, нас окружают цифры, они повсюду: дата рождения, код города, номер дома, мобильника, машины. Немудрено, что одной из первых наук на Земле была нумерология. Древние считали, что числа связаны с физическими объектами, процессами и жизнью людей. А как узнать по этим цифрам, что нас ждет в будущем?

Успешный нумеролог из Петербурга Артем Донсков, чьи предсказания сбываются с невероятной точностью, специально для «Комсомолки» сделал прогноз для жителей города на Неве на 2019 год. Формулу, по которой эзотерик вел расчеты, он оставил в секрете, с нами поделился лишь получившимися результатами. И вот что вышло.

- В целом 2019-й для петербуржцев будет гораздо проще и удачнее, чем 2017 и 2018 годы, - уверен нумеролог. - К концу года произойдет расширение границ города. Но самые масштабные изменения ждут нас в 2023-м. А пока расскажу, что ждет нас в разных сферах жизни в каждом из кварталов.

ЗИМА - СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД

- Начало 2019 года будет сложным, сразу предупреждаю, готовьтесь к трудностям, которые затянутся месяца на два. Сырая и темная зима добавит депрессивного настроения и медлительности. Советую быть осторожными, есть большая опасность травм и вреда здоровью. Это время надо просто переждать, скоро все изменится.

ВЕСНОЙ ПОДОРОЖАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ

- В марте состоится важное событие для города, которое «заложит» фундамент на будущее. Возможно, появится новая знаковая личность, которая сыграет важную роль в жизни Северной столицы. У семейных пар могут появиться большие проблемы в отношениях. Чтобы к концу весны не было много разводов, советую заняться семейными вопросами. Начиная с середины и до конца весны на уровне города будут решаться финансовые вопросы. Несомненно, произойдет рост цен. Точно подорожает недвижимость, так что лучше купить жилье до этого периода. Возможно и повышение цен на продукты. Сердечникам надо обратить внимание на свое здоровье, возможно ухудшение к лету. Весна - лучшее время для путешествий.

Нумеролог из Петербурга Артем Донсков дал прогноз для жителей города на Неве на 2019 год.Фото: Андрей ГАШЕВ

ЖАРКОЕ ЛЕТО, ЗАТО СПОКОЙНОЕ

- Прошлый сезон порадовал погодой, и это лето тоже будет непривычно жарким и солнечным для Петербурга. В это стабильное время катаклизмов не предвидится, все будет спокойно, так что можно отдыхать. Обострится интуиция у людей, особенно рожденных в 70-е годы. Людям с больной спиной советую заняться своим здоровьем, потому что к осени возможны серьезные ухудшения. Начало осени - напряженное время, время обновления, в каком-то роде перерождения. Начнут меняться важные процессы для города. Все пойдет по новому сценарию.

В КОНЦЕ ГОДА ДУМАЕМ О ФИНАНСАХ

- В конце осени необходимо подготовить финансовые подушки. Возможен скачок валюты. Для людей это будет непростое время. Его тоже надо переждать. Если вы думали менять работу, но по каким-то причинам не решались, заявляю: пора! Особенно тем, кто родился в 90-е. К концу года у всех все сложится хорошо: и на уровне города, и у отдельных людей. Причем приходить будет как бы неоткуда, само собой, это финал, в котором каждому воздастся за его труды. Речь идет и о материальных благах, и о нематериальных. У петербуржцев появятся новые пути для передвижений, не исключено, что откроют новые дороги, станции метро, пустят новые маршруты. Конец года - отличное время для путешествий в жаркие страны.

КОНКРЕТНО

Что ждет…

…рожденных в 90-е

- Этим людям тенденциозно многое сходит с рук, они очень хитрые и продуманные. Но в 2019 году излишняя хитрость может иметь негативные последствия. Советую быть внимательными.

…рожденных в 80-е

- Люди, которым судьба дала многое, они везунчики по жизни и не обделены талантами. Им обязательно необходимо прийти к той цели, о которой они мечтали с детства, реализоваться. Но следующий год будет переходящий. Настанет время, когда мир попросит что-то в ответ за те блага, которые они получили. «А что ты сделал для мира и для людей в ответ?» Если вы еще не реализовались в жизни, советую поторопиться.

…рожденных в 70-е

- Возможны проблемы со зрением, давлением и щитовидкой. Надо обратить на это внимание.

…рожденных в 60-е

- В 2019 году высок риск онкозаболеваний. Советую быть внимательными к своему здоровью и при необходимости пройти обследование.