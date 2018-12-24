Студенты из Петербурга разработали неуязвимый беспилотник, который сможет патрулировать улицы

Неуязвимый квадрокоптер, который может и в горящее здание влететь, и преступника на бегу остановить, разработали в петербургском Университете ИТМО. Беспилотник стал одним из победителей самого престижного конкурса роботов в Европе.

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН

Фестиваль Robotex 2018, организованный Таллиннским технологическим и Тартутским университетами, – крупнейшее в Европе робототехническое событие. В последние годы каждое соревнование собирает 35 тысяч посетителей, четыре тысячи инженеров и сотню ведущих технологических компаний.

Ребята из Университета ИТМО покоряют Robotex не впервые. В прошлом году команда вуза заняла первое место со своим беспилотником. В этом в призовую тройку вошли сразу два коллектива ИТМО, уступив первое место немцам. Отряд RED продолжил развивать прошлогодний победоносный дрон и в результате занял второе место. Команда Iriy запустила новый дрон от фирмы, которая стала сотрудничать с вузом после победы в 2017-ом, и получила «бронзу».

Чернов, Зенкин и Пачковский. В руках – победоносные коптеры. Фото: Университет ИТМО

Работать над коптером серебряные призеры начали полтора года назад. Сначала это была лишь учебная практика.

– Во время практики на втором курсе мне на глаза попались две коробки с квадрокоптерами, – рассказывает член RED Артем Зенкин. – Заинтересовался, решил разобраться, как они работают. Но началась учеба, и я отложил это дело до лучших времен. Когда я был уже на третьем курсе, ребята заняли первое место на соревнованиях Robotex. И я подумал: почему бы не поучаствовать?

ПОЛЕТ ПО ВОСЬМЕРКЕ

Сначала Артем работал один. Разработал программное обеспечение. Но когда дошел до компьютерного зрения, процесс встал. Так в команде появился Константин Пачковский. До поры все казалось простым: ребята подняли беспилотник в воздух и сделали тестовый полет.

– Соревновательное поле имеет форму восьмерки, – объясняют ребята. – Техническое зрение позволяет коптеру следить за линиями и подсказывать, куда лететь.

Но вскоре столкнулись с еще одной проблемой. Коптер был «заточен» на управление через мобильник по Wi-Fi, но ребят это не устраивало: на соревнованиях работать через беспроводную сеть – гиблое дело, ведь сигналов множество, один перебивает другой, и робот становится неуправляемым.

Арена соревнований выглядит так. Фото: Предоставлено Алексеем Овчаровым

Время поджимало. Дело не двигалось. На помощь подоспел Алексей Овчаров, который хорошо разбирается в операционной системе Linux.

– Пришлось частично переработать операционку и дать возможность полетному контроллеру общаться с мини-компьютером, установленном на борту, по проводу, а не по Wi-Fi, – объясняет Алексей. – Фактически мы сделали коптер неуязвимым.

Спустя пару недель напряженной работы робот был готов, но борьба с мелкими проблемами продолжалась вплоть до соревнований.

– В итоге мы смогли все запустить после нескольких бессонных ночей за пару часов до соревнований, – делятся ребята. – А алгоритм управления доделали за сорок минут до выступления.

НЕМЕЦКОЕ НАШЕСТВИЕ

Большинство соперников так и не смогли взлететь из-за проблем с Wi-Fi. Беспилотник RED пролетел четыре «восьмерки», пока у него не села батарея. Правда, попутно у аппарата стал отваливаться нос. Из ситуации вышли креативно: его примотали на место красной изолентой.

– Несмотря на поломки, мы никогда не злимся на наших дронов, – отмечают ребята. – Относимся к ним, как советские водители к своим «копейкам», которые нежно называли машину «ласточкой» и обещали купить ей новые дворники. Будешь относиться к дрону, как к жестянке, – «жестянка» в самый неподходящий момент развалится.

Обе команды намерены отыграться уже весной. Фото: Университет ИТМО

У нового дрона, которым управляла команда Iriy, на незнакомой площадке отказала система навигации. В итоге команда отстала по времени. А когда на арене появились ребята из Германии, надежды на первое место не осталось.

– В прошлом году они не участвовали. А в этом все получилось, как с нашествием монголо-татар: внезапно набежали и показали, как надо побеждать, – рассказывает член Iriy Валерий Чернов. – Сначала они вышли с двумя дронами: один в руках, второй – на «удочке», тросе, на котором механизм мог повиснуть при отключении двигателей. Мы, естественно, похихикали. А потом второй робот пролетел десять кругов идеально, без остановок. И у нас отвалилась челюсть.

Хотя алгоритм управления RED, написанный Пачковским, был более гибким, чем у победителей, немцы подготовили точную мини-карту и летели четко по координатам.

Взять реванш над немецкой командой студенты ИТМО собираются уже в мае, на конкурсе в родном университете победителей в Ильменау. К этому времени оба дрона усовершенствуют.

– Наш квадрокоптер можно будет использовать для обнаружения пожаров и поиска людей в лесах, для охраны закрытых зон и патрулирования улиц, – рассказывают серебряные призеры. – Дрон может проследить за убегающим преступником или влететь в горящее здание и найти людей, которым нужна помощь.

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