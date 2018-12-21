Атавизм: Премьера на сцене Площадки «Скороход»
В наше время человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Для живущего в мире всеобщего безразличия, даже смерть не является событием. И что значат в таком случае человек, память, традиции, чувства? Возможно, все это - атавизм, от которого можно легко избавиться и «жить» дальше, пусть даже и на «другом уровне», на который попадает главный герой после своей смерти. Мы предлагаем взглянуть на всё это с присущей нашему (русскому) человеку иронией. Почему не посмеяться над собственным существованием?!
«Атавизм» - умный и острый современный трагифарс, в котором мы хотим поговорить со зрителем о том, что такое человек, его жизнь, память, ценности, традиции. Или все это действительно атавизм?..
Драматург - Константин Федоров
Режиссёр - Сергей Азеев
Хореограф - Полина Митряшина
В ролях:
Николай Петрович - Стас Белозеров/Алексей Вдовин
Ружа - Альбина Лисконог/Мария Радзивилл/Александра Жарова
Карл - Андрей Лякишев/Дмитрий Давыдов/Тимур Ивлев
Другой Карл - Сергей Матвеев/Геннадий Сорокин
Кривой - Кирилл Иванов/Александр Худяков
Народ - Артур Федынко/Евгений Тележкин
Продолжительность – 2 часа 15 минут с одним антрактом
18+