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Досуг

Атавизм: Премьера на сцене Площадки «Скороход»

Интеллектуальный трагифарс 20 января 2019 года, 19:00
Степан СТЕПАНОВ
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«Атавизм» - умный и острый современный трагифарс.«Атавизм» - умный и острый современный трагифарс.
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В наше время человеческая жизнь не имеет никакой ценности. Для живущего в мире всеобщего безразличия, даже смерть не является событием. И что значат в таком случае человек, память, традиции, чувства? Возможно, все это - атавизм, от которого можно легко избавиться и «жить» дальше, пусть даже и на «другом уровне», на который попадает главный герой после своей смерти. Мы предлагаем взглянуть на всё это с присущей нашему (русскому) человеку иронией. Почему не посмеяться над собственным существованием?!

«Атавизм» - умный и острый современный трагифарс, в котором мы хотим поговорить со зрителем о том, что такое человек, его жизнь, память, ценности, традиции. Или все это действительно атавизм?..

Драматург - Константин Федоров

Режиссёр - Сергей Азеев

Хореограф - Полина Митряшина

В ролях:

Николай Петрович - Стас Белозеров/Алексей Вдовин

Ружа - Альбина Лисконог/Мария Радзивилл/Александра Жарова

Карл - Андрей Лякишев/Дмитрий Давыдов/Тимур Ивлев

Другой Карл - Сергей Матвеев/Геннадий Сорокин

Кривой - Кирилл Иванов/Александр Худяков

Народ - Артур Федынко/Евгений Тележкин

Продолжительность – 2 часа 15 минут с одним антрактом

18+

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