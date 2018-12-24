Екатерина Сафронова об общении с Миланой Тюльпановой: «Мы не говорим о Кержакове, чтобы не портить аппетит»

Уже третье заседания суда лучшие адвокаты экс-супругов Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой борются за то, с кем будет проживать полуторагодовалый Артемий. На предварительном слушании суд постановил, на время разбирательств ребенок должен проживать с матерью. Экс-футболист обжаловал решение несколько раз, но безуспешно. Однако Артемий, который растет с отцом почти год, продолжает жить с ним. Но Тюльпанова не отчаивается. К тому же сейчас ее поддерживает еще и прудыдущая жена экс-футболиста Екатерина Сафронова. У нее, если вы забыли, Кержаков в свое время также забрал их общего сына Игоря.

«Сестры по несчастью», - так подписала Милана совместный снимок с Екатериной и поблагодарила ее за поддержку.

- Мы часто общаемся, в этот раз встретились совместно поужинать, - рассказала «КП»-Петербург» Екатерина Сафронова. - Мы не говорили о Кержакове, чтобы не портить аппетит. Я знаю, что у нее сейчас каждый день - борьба, и я знаю, что могу ее поддержать, так как была на ее месте. Если ей помогает пережить трудное время общение со мной, то почему бы и нет.

milana_tulpanova Спасибо тебе за поддержку @safronovaekaterina812 #сестрыпонесчастью

А ведь еще в 2017 году Милана не раз позволяла себе крайне негативно высказываться в сторону Сафроновой. У девушек была настоящая война, ведь Милана была целиком и полностью на стороне своего, тогда еще любящего мужа. Но сейчас, оказавшись в той же беде, Тюльпанова пошла на примирение и девушки сблизились. Однако не все ее подписчичи верят в такую дружбу.

- Зачем вы цепляетесь за нее, у нее сомнительное прошлое, а ваша история совсем другая! - пишут комментаторы.

- Потому что я считаю, что она, также как и я, имеет право видеть собственного сыны и ни один аргумент меня в этом не переубедит, - вступилась за подругу Тюльпанова. - Более того, сколько попыток со всеми нужными тестами было совершено и в период моего брака, но он не давал ей даже взглянуть на сына. А мне приходилось подчиниться ради сохранения семьи. Вы считаете это нормальным?

На сегодняшний день, имея исполнительный лист, по которому Милана вправе на законных основаниях забрать ребенка, она не может этого сделать. Что говорить о событиях пятилетней давности, когда у Сафронова была ограничена в правах на своего сына Игоря через суд.

- Я делюсь с ней своим опытом, пытаюсь ее поддерживать, - объяснила свою позицию Екатерина. - А вообще я не злопамятная. Кержаков всегда прибегал и будет прибегать к грязным методам. Такой человек по натуре.