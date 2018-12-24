«Серебряный Лучник» - Северо-Запад: более 100 проектов заявлено на соискание профессиональной награды

Запуск самой престижной премии страны по коммуникациям в Северо-Западном федеральном округе вызвал высокий интерес со стороны профессионального сообщества. Исполнительная дирекция премии «Серебряный Лучник» − Северо-Запад зарегистрировала более 100 проектов от ведущих организаций региона.

Премия в области связей с общественностью «Серебряный Лучник» − Северо-Запад – это возможность для специалистов в области коммуникаций представить результаты своей работы за год, посоревноваться за профессиональное признание, получить престижную награду, а также представить свои проекты на Национальной премии.

Жюри предстоит оценить результаты работы таких организаций как «Петербургский метрополитен», Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, «Газпром переработка», МФЦ Ленинградской области, «ЛОЭСК», «Газпром нефть», «Группа ЛСР», Ленинградская АЭС, Калининградский областной музей изобразительных искусств, GS Group, Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова, Светлогорский городской округ, Псковский международный медиафорум и других.

Наибольшее количество соискателей премии представлено в номинациях «Развитие и продвижение территорий» и «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность» − зарегистрировано 25 и 20 участников. Отличительными особенностями для региона являются ориентированность на развитие общества и активная интеграция digital-составляющей в информационную кампанию.

- В Северной столице премия проводится впервые, - рассказала исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» – Северо-Запад, член Экспертного совета Национальной премии «Серебряный Лучник» Яна Алексеева. - Проанализировав уже заявленные проекты, можно уверенно сказать, что жюри ждет непростой выбор среди профессионально проработанных коммуникационных стратегий, общественно-значимых мероприятий, нестандартных бизнес-решений и событий, имеющих федеральное и международное звучание.

Премия входит в систему конкурсов Национальной премии «Серебряный Лучник» - самой престижной награды в области связей с общественностью в стране. Открытие этапа в Северо-Западном федеральном округе расширяет возможности региональных специалистов и организаций получить профессиональную оценку от федеральных экспертов.

После технической проверки исполнительной дирекцией проекты будут представлены на оценку жюри. Шорт-лист первой премии «Серебряный Лучник» − Северо-Запад станет известен в январе 2019 года. Публичная защита лучших проектов перед Жюри и церемония награждения победителей состоятся в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года.

Регистрация новых участников продолжается.