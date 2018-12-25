Пулково пока не Достоевский: Общественная палата Петербурга хочет отнять имя Петра Великого у Воронежа

Общероссийская акция «Великие имена России», в рамках которой условно безымянным аэропортам страны должны были дать приставку в честь того или иного исторического деятеля, почти везде прошла гладко. Но в Петербурге выборы превратились в анекдот.

- Активней всех, даже в сравнении с собственными результатами основного тура, голосуют петербуржцы - 166,8 тысяч человек. Здесь сменился лидер – Федор Достоевский на 3 процента опередил Александра Невского, который был первым на всем протяжении второго тура. В честь кого назовут аэропорт Пулково, остается главной интригой, - сообщали организаторы голосования за день до его завершения.

В итоге, так все и закончилось. Имя Петра Великого, на которое рассчитывал город, еще в первом туре получил Воронеж. Пушкина, занявшего второе место после императора, тоже «умыкнули». Северной столице пришлось выбирать из Александра Невского, Дмитрия Шостаковича и Федора Достоевского. Несмотря на то, что все были уверены в победе князя, горожане неожиданно проголосовали за автора «Преступления и наказания».

И если жители Петербурга откликнулись на выбор потоком культурного юмора и иронии по поводу будущего оформления терминалов, то в Общественной палате (ОП) города к подобным итогам оказались не готовы. Так, глава ОП Нина Кукурузова заявила, что окончательных результатов пока нет, и вообще непонятно, как в Воронеже за Петра Великого подали больше голосов, чем в Петербурге. Кукурузова уверена, что имя государя более пристало основанной им Северной столице и собралась вступить в борьбу за Петра с Воронежем.

Напомним, что в первом туре за императора высказались около 40 процентов петербуржцев и 56 процентов воронежцев.

Впрочем, дело может проясниться уже сегодня. 25 декабря должна пройти пресс-конференция по итогам второго тура мероприятия. Тогда, возможно, станет понятно, будет ли Пулково имени Федора Михайловича Достоевского, или петербургской воздушной гавани подберут другое название, ведь окончательное решение принимают в правительстве, а голосование – лишь общественное мнение, к которому можно прислушаться.