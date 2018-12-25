Дед Мороз уже в Санкт-Петербурге

22 декабря 2018 года по приглашению группы официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» Дед Мороз прибыл в Санкт-Петербург! Эта волшебная новость уже просочилась в прессу.

Фото предоставлены группой «Авто Премиум».

Но не обошлось без происшествий. Прибывшая заранее свита Деда Мороза -группа эльфов - начала подготовку к встрече, но зимний волшебник не появился… Ребятам, ожидавшим сказочного персонажа, пришлось пройти ряд испытаний, побывать в лесу чудес, разгадать множество загадок, подготовить новогодние подарки, накормить лесных зверей пирогами и спросить совета у мудрой Совушки.

Но Дед Мороз так и не появился. Тогда сообразительные эльфы вместе с детьми собрались на полянке и стали подавать новогодние знаки, чтобы Дед Мороз смог разглядеть их сверху. Наконец, в воздухе закружился иней, и с вихрем и шумом приземлился долгожданный волшебник! Оказалось, что задержал его небесный навигатор, сломавшийся в самый неподходящий момент. Дед Мороз кружился над Северной столицей три дня и три ночи и только благодаря новогодним знакам заметил полянку в МЕГЕ.

Фото предоставлены группой «Авто Премиум».

А в это время родители напряженно следили за происходящим, помогая всеми силами. Они даже решили отправить за Дедом Морозом ŠKODA KODIAQ, припаркованный рядом на поляне. Но все обошлось! Многие семьи, узнав о прекрасных качествах автомобиля, записались на тест-драйв и получили очень выгодные новогодние предложения от дилерских центров группы «Авто Премиум».

Фото предоставлены группой «Авто Премиум».

Конечно, все закончилось прекрасно! Ребята получили новогодние подарки и вдоволь повеселились, а Дедушка Мороз отправился по своему маршруту дальше - поздравлять петербуржцев. В первую очередь он посетит семьи с детьми-инвалидами из социального клуба «Бабочка». Три дня волшебник будет развозить по их домам новогодние елочки и вкусные подарки. Следите за нашими новостями!

Фото предоставлены группой «Авто Премиум».

Виртуально познакомиться и забронировать новый ŠKODA KODIAQ и другие модели ŠKODA можно на сайте www.skoda-ap.ru.

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2.

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