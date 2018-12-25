Усы, лапы, хвост: «Комсомольская правда» поздравила победителей конкурса «Собака года»

В субботу редакция «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» была больше похожа на выставочный ринг. Здесь собрались победители фотоконкурса «Собака года» - самые талантливые, красивые и любимые псы города.

Все они под занавес «своего» года получили отличные подарки: почетные грамоты (их сберегут хозяева) и запасы корма от компании Aller Petfood.

Первым награду получил йоркширский терьер Рэй, который взял золото в номинации «Лучший портрет».

Малыш Рэй,номинация Лучший портрет.Фото: Андрей ГАШЕВ

Кстати, на конкурсном фото малыш предстал в образе художника, позирующего на томике Пушкина. Приз за самое забавное фото получила такса Тайсон, чье «космическое» фото в скафандре и шлеме полюбилось всей редакции. Представители Тайсона решили укрепить стильный имидж своего питомца, поэтому на награждении пес появился в шикарном фраке.

Элегантный Тайсон,номинация Самое забавное фото.Фото: Андрей ГАШЕВ

Награду за лучшую историю получили владельцы колли Барта, которому ради победы в 2018 году пришлось переехать на другой конец страны. Хозяин Павел признался, что за его любимца голосовали фанаты из Владивостока, Белгорода и, конечно, Петербурга.

Улыбчивый колли Барт,номинация Лучшая история.Фото: Андрей ГАШЕВ

В номинации «Мистер Гав» победу одержал харизматичный стаффорд Чико, поразивший остальных финалистов своим дружелюбием.

Стеснительный «Мистер Гав», стаффорд Чико.Фото: Андрей ГАШЕВ

А вот главной дамой конкурса стала австралийская овчарка Пуся, которая продемонстрировала на финале удивительные трюки.

Единственная дама среди финалистов,аусси Пуся.Фото: Андрей ГАШЕВ

Ну а звездой мероприятия стал победитель - пес по кличке Богор, за которого проголосовало большинство читателей KP.RU. В 2015 году он потерял возможность ходить. Однако благодаря неравнодушным людям и своему упорству за несколько лет превратился в крепкого и сильного парня.

Фанаты лучшего пса Петербурга 2018года неустанно обнимали своего любимого хвостика,повторяя, что он самый лучший в мире пёс!Фото: Андрей ГАШЕВ

Свой стойкий характер он продемонстрировал и на награждении. На специальной тележке Богор передвигался по редакции «Комсомолки» быстрее всех, оповещая о своем появлении заливистым лаем. Кстати, группе поддержки Богора позавидовал бы сам Стас Михайлов. Фанаты лучшего пса Петербурга 2018 года неустанно обнимали своего любимого хвостика, повторяя, что он самый лучший в мире пес! Что ж, нам остается лишь согласиться с этим утверждением и еще раз поздравить Богора с заслуженной победой!

Все победители получили почетные грамоты и двухмесячный запас корма премиум-класса ALL DOGS от генерального партнера фотоконкурса компании Aller Petfood.

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