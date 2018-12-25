Деревянный Ораниенбаум: Памятники архитектуры выстояли войну, но рушатся в мирное время

НА ВОЛЮ ДОЖДЯ И ОГНЯ

Это сегодня Ломоносов – часть мегаполиса. А полтора века назад Ораниенбаум был дачным и купеческим городком. О тех временах напоминают резные деревянные здания, которые здесь встречаются на каждом шагу.

В деревянных домах жили и военные, и купцы, и местные чиновники, и мещанеФото: Олег ЗОЛОТО

– В деревянных домах жили и военные, и купцы, и местные чиновники, и мещане, и представители петербургской аристократии и интеллигенции, – рассказывает председатель Ораниенбаумского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, художник Екатерина Ролич. – Доходных домов почти что не было, но были доходные дачи: купцы приобретали земли, строили типовые дачи, а потом сдавали их в аренду.

После расселения деревянные здания остались пустымиФото: Олег ЗОЛОТО

То, что осталось, – лишь малая часть деревянного наследия, оставленного нам предками. Здания горели и до войны, но именно Великая Отечественная с ее обстрелами Ораниенбаумского плацдарма сожгла множество архитектурных шедевроы.

То, что осталось, – лишь малая часть наследия, оставленного нам предкамиФото: Олег ЗОЛОТО

После уцелевшие «деревяшки» заняли коммуналки. А следующий удар деревянному зодчеству Ломоносова нанесли девяностые, когда и простые домишки, и целые городские усадебки стали бросать без присмотра, на волю дождя, ветра и огня.

В Ораниенбауме отдыхали представители петербургской аристократии и интеллигенцииФото: Олег ЗОЛОТО

– В 2011-ом, в честь трехсотлетия города, активно провели программу расселения аварийного жилья, – продолжает Екатерина Ролич. – Люди, которые годами жили под провисающими потолками и перепрыгивали через ямы в полах, получили полноценные квартиры. Но старые здания остались пустыми.

Судьба деревянных памятников разная: какие-то законсервировали, какие-то продолжают житьФото: Олег ЗОЛОТО

Дальнейшая судьба деревянных памятников и просто исторических зданий разная: какие-то законсервировали, какие-то продолжают жить после реставрации, а какие-то оставили после себя лишь фундамент да обгоревшие бревна.

ДЕРЕВЯННАЯ УЛИЦА

Чтобы проникнуться духом деревянного Ораниенбаума, идите на Еленинскую. Эта уютная улочка сохранила больше всего причудливых и хрупких домов: башенки, шпили, резьба. В городе встречаются как типовые исторические здания, так и «высокохудожественные образцы».

Еленинская сохранила больше всего причудливых и хрупких домовФото: Олег ЗОЛОТО

Внимание приковывает к себе дом №26, с необычной башней на углу. Более века назад здание принадлежало лесопромышленнику, купцу, потомственному почетному гражданину города Михаилу Волкову, который, в том числе, возглавлял строительный комитет по сооружению нового каменного храма – храма Михаила Архангела.

Еленинская, 26Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас региональный памятник, переживший расселение, мелкие протечки, пожары и разграбления, ждет реставрации: четыре года назад его законсервировали и выставили на торги.

Более века назад здание принадлежало лесопромышленнику, купцу Михаилу ВолковуФото: Олег ЗОЛОТО

Украшение улицы – дом контр-адмирала Петра Анжу с флигелем, больше похожий на усадебку. Пару зданий – одно из дерева, второе из кирпича – построили в 1848-1849 годах. После революции дом переделали под коммунальные квартиры.

Дом контр-адмирала Петра Анжу с флигелем больше похож на усадебкуФото: Олег ЗОЛОТО

– После расселения коммуналок усадьба была в очень печальном состоянии, особенно деревянная часть, – отмечает Ролич. – К счастью, несущие конструкции оставались крепкими.

В девяностых региональный памятник арендовала семья художниковФото: Олег ЗОЛОТО

В девяностых региональный памятник арендовали художники Николай и Светлана Карлыхановы. За пять лет они привели дом в порядок и превратили в культурный центр. Супруги продолжают потихоньку реставрировать усадебку на свои средства и сейчас.

«ОСТАЛИСЬ ОДНИ ДЕРЕВЬЯ»

Следующий памятник Еленинской, дом №16, теперь занимает община евангельских христиан-баптистов. Зеленое сооружение с ажурными белыми оконными рамами привели в порядок на средства церкви. Но в начале прошлого века он строился купеческим жилым домом.

Дом №16 теперь занимает община евангельских христиан-баптистовФото: Олег ЗОЛОТО

Рядом – дом купца Мельникова, он старше «соседа» примерно на пятьдесят лет.

– Сейчас дом использует под жилье, – отмечает специалист. – Что-то делают по мере возможностей. Вот башенку, например, отреставрировали: сняли подлинную вагонку, покрасили и вернули на место.

Дом купца Мельникова реставрируют по мере сил и возможностейФото: Олег ЗОЛОТО

По ту сторону улицы раскинулся действующий больничный городок. Палаты и медицинские помещения занимают пять корпусов, которые находятся под охраной. Деревянные и кирпичные здания строили в середине XIX века вплоть до революции для детского приюта. В комплекс памятников входит прачечная, жилой дом, здание приюта, родильный дом, новый родильный дом, флигель и службы.

Палаты и медицинские помещения занимают пять корпусовФото: Олег ЗОЛОТО

– Приют заложили здесь потому, что рядом были великокняжеские усадьбы и императорские резиденции, а высокие лица непременно занимались благотворительностью, – объясняет Екатерина. – Во время войны приют приспособили под нужны военного времени, а после – под жилье.

Деревянные и кирпичные здания приюта строили в середине XIX векаФото: Олег ЗОЛОТО

Следом по улице – синий забор, за ним – деревья, окружающие пустырь. Три года назад здесь еще стояли обгоревшие остатки памятника регионального значения, жилого дома, построенного во второй половине XIX века. Расселенное здание поджигали несколько раз.

На месте пустыря на Еленинской стояло красивое здание с башенкой. Фото: Общественное достояние

– Дом – очень красивый, со шпилем, с деревянными украшениями – стоял заброшенным после расселения больше десяти лет, – рассказывает Ролич. – Теперь остались одни деревья. Участок выставляли на торги. По закону, памятник нужно восстановить по обмерам, фотографиям, акварелям. Но намечаются ли какие-то работы, неизвестно.

СПОРТЗАЛ В ЦЕРКВИ

Еленинская переходит в Иликовский проспект. И первый памятник деревянного зодчества (а по совместительству и дом №1), который мы встречаем, – церковь Святого Спиридония Тримифунтского. Первый храм на этом месте поставили в 1838 году «для помещения походной церкви Лейб-гвардии Волынского полка». В 1895-ом церковь разобрали и по проекту военного инженера Владимира Щеглова построили новую, более вместительную.

Первый храм на этом месте поставили в 1838 годуФото: Олег ЗОЛОТО

– Храм был очень характерным для того времени: он совместил европейские стрельчатые окна и крыши с древнерусскими планировкой и колокольней, – обращает внимание специалист.

В 1930-ом церковь закрыли, обезглавили и приспособили под склад, затем – дом пионеров и городской спортзал. Богослужения в храме возобновили лишь в 2002 году, но состояние его было стол плачевным, что его разобрали снова. В 2013-ом церковь, воссозданная по образу второго храма, открылась для верующих. Здание – федеральный памятник.

В прошлом году здание сняли с охраныФото: Олег ЗОЛОТО

Продолжает проспект расселенная «деревяшка» №8. В 2001-ом здание, построенное около полутора столетий назад, попало в перечень выявленных, но в прошлом году его сняли с охраны.

Дом №8 по Иликовской когда-то украшала аккуратная резьба. Фото: Общественное достояние

Когда-то здание украшала аккуратная резьба. Теперь – лишь ржавые металлические листы, которыми закрыты окна, да информационный щит, предупреждающий, что «установка временного ограждения» продлится до конца 2020-го.

ЗА НАРИСОВАННЫМ ФАСАДОМ

На углу Михайловской и Александровской белеет каменная часовня во имя святителя Николая Чудотворца, преподобного Серафима Саровского и царицы Александры. Она появилась здесь в начале XX века, а в год революции ее освятили как церковь.

Часовня появилась здесь в начале XX векаФото: Олег ЗОЛОТО

Вокруг расположилось подворье Городищенского женского Рождества Богородицы монастыря. Оно включало каменный дом настоятельницы, четыре двухэтажных деревянных дома, дворницкую, прачечную и сушилку.

Деревянные жилые дома подворья фактически утраченыФото: Олег ЗОЛОТО

Подворье закрыли в 1932-ом. В советское время и храм, и соседние постройки использовали под склады, магазины, буфеты. Деревянные домики стали коммуналками.

Храм передали РПЦ как часовню в 1991-ом. Сейчас она работает и выглядит вполне прилично. Чего не скажешь о соседних объектах: после пожаров остался лишь один дом, скрывающийся за нарисованными окнами, остальные – фундаменты да обгоревшие остовы.

В 1930-ом церковь закрыли, обезглавили и приспособили под складФото: Олег ЗОЛОТО

– Деревянные жилые дома фактически утрачены, – вздыхает Ролич. – Будут ли восстанавливать их и, если да, то кто, непонятно.

Картина удручает еще больше, когда узнаешь, что, в отличие от часовни, охраняемой городом, ансамбль подворья – памятник федеральный.

Все три деревянных здания были построены в конце XIX – начале XX векаФото: Олег ЗОЛОТО

Еще два пустыря зияют у дома №4 по Михайловской. Все три деревянных здания были построены в конце XIX – начале XX века. Но дому №4 повезло (его воссоздали с сохранением исторического облика, ведь сохранять было уже нечего), а соседним №6 и №8 – нет. От обоих, после пожаров и запустения, остались лишь фундаменты. Под региональной охраной находятся только два из троицы: сохранившийся №4 и утраченный №8.

НЕРАДОСТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Много деревянных старинных домов на улице Рубакина. Сейчас от больничного комплекса остались три здания.

Ожесточенные бои за «деревяшки» идут на РубакинаФото: Олег ЗОЛОТО

Главное из них, построенное в 1876 году, пустует. Второе пережило пожар. Третье превратилось в новодел. При этом вся тройка – региональный памятник.

Больничный городок на Рубакина. Фото: Общественное достояние

Рядом – домик в английском стиле, тоже памятник. Возведенный в начале прошлого столетия для церковно-благотворительной общины, он умудрился сохранить даже подлинную ограду. Сначала здание было жилым, потом – офисным. И вот, последние пару лет памятник стоит в зеленой сетке.

Сейчас больничный городок выглядит такФото: Олег ЗОЛОТО

– У дома есть собственник, памятник в относительно нормальном состоянии, – отмечает эксперт. – Но, если ничего не предпринять, у здания есть нерадостная перспектива сгнить или сгореть.

Домик в английском стиле тоже памятникФото: Олег ЗОЛОТО

Как, например, соседний дом причта собора Архангела Михаила. Старинное здание второй половины XIX века, несколько раз расселенное, вспыхнуло в 2012 году. С тех пор здесь чернеет пепелище, закрытое забором с рекламой бытовок.

Старинное здание вспыхнуло в 2012 годуФото: Олег ЗОЛОТО

Дом №1 по Владимирской, или дом Полевой, – тоже зрелище нерадостное. От старинного купеческого дома с мезонином середины XIX века остались черные деревяшки да угли.

– В девяностых кто-то пытался превратить здание в туристический объект (об этом красноречиво напоминает часть дома из красных кирпичей. – Прим. ред.), – вспоминает Екатерина. – Но в начале двухтысячных он исчез, до конца дело так и не довели.

В Ломоносове деревянная старина соседствует с кирпичной классикой, храмами и провинциальными торговыми павильонамиФото: Олег ЗОЛОТО

После гибрид деревянной старины и современного строительства горел снова. В результате в 2015-ом то, что осталось от купеческого дома, вывели из списка региональных памятников: сохранять уже нечего.

Единственным хорошо сохранившимся деревянным памятником Ломоносова называют Дачу начальника ораниенбаумской офицерской стрелковой школы Гапонова на улице Сафронова. В разные годы здание было и поликлиникой, и жилым домом.

Дача начальника ораниенбаумской офицерской стрелковой школы Гапонова. Фото: Общественное достояние

До недавних пор дачу занимало одно из отделений детской школы искусств имени Стравинского. Но сейчас школе строят свое большое здание, да и учить ребят в таких условиях небезопасно.

– Есть отопление, есть хороший сухой подвал, – отмечает Екатерина. – Но судьба дачи еще не определена.

Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

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Гостей Ломоносова встречают городские ворота, построенные в 1829 году архитектором Алексеем Горностаевым. Он же – автор городских ворот в Пушкине. Изначально внутренние помещения ворот занимал караул. Но сейчас «внутренности» федерального памятника пусты (подробности)