Каменный Ломоносов: Одни старинные здания реставрируют, другие – красят только с фасада

ПАРАДНЫЙ ОРАНИЕНБАУМ

Гостей Ломоносова встречают городские ворота, построенные в 1829 году архитектором Алексеем Горностаевым. Он же – автор городских ворот в Пушкине. Изначально внутренние помещения ворот занимал караул. Но сейчас «внутренности» федерального памятника пусты.

Городские ворота построены в 1829 году архитектором Алексеем ГорностаевымФото: Олег ЗОЛОТО

– В девяностых здесь хотели открыть ресторан, затем предлагали сделать выставочный зал краеведческого музея, – вспоминает председатель Ораниенбаумского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, художник Екатерина Ролич. – В 2011-ом ворота отреставрировали, а сейчас их включили в программу «Рубль за метр».

Сейчас ворота включили в программу «Рубль за метр»Фото: Олег ЗОЛОТО

Главная достопримечательность Ломоносова – Большой Меншиковский дворец. Памятник в прекрасном состоянии, за исключением павильона «Катальная горка», построенном знаменитым Антонио Ринальди в 1774 году: у здания осыпается фасад. Сейчас павильон в процессе реставрации.

У павильона «Катальная горка» осыпается фасад, но реставрация кипитФото: Олег ЗОЛОТО

Знаковые объекты города – Дом культуры, построенный в 1939 году, и Краеведческий музей, который занимает бывший склад приборов Офицерской стрелковой школы.

Дом культуры возвели в 1939 годуФото: Олег ЗОЛОТО

– Музей отреставрировали в 2011 году, к трехсотлетию города, – вспоминает специалист. – Работы шли долго: после расселения коммуналок здание было в плачевном состоянии. Восстановили шпиль, а для облицовки специально изготавливали утраченную керамическую плитку.

Краеведческий музей занимает бывший склад приборов Офицерской стрелковой школыФото: Олег ЗОЛОТО

Собор Архангела Михаила, сменивший своего деревянного предшественника в 1911 году, едва пережил советское время. Внутри устроили овощехранилище. Церкви остатки храма вернули в 1988-ом. Восстановление длилось пять лет.

Собор Архангела Михаила сменил своего деревянного предшественника в 1911 годуФото: Олег ЗОЛОТО

«Парадная» улица Ломоносова – Дворцовый проспект. Его украшают кирпичные здания XIX века в стиле классицизм. Правда, некоторые, скорее, только портят вид: после расселения часть домов уже вернули к жизни, но часть только ожидает реставрации.

Дворцовый проспект удивляет красотойФото: Олег ЗОЛОТО

– Здания отреставрировали в рамках инвестиционного проекта, – рассказывает Екатерина. – Сделали хорошо, практически так, как было исторически. Даже добавленные мансарды не сильно выбивается из общей картины, вписывается в стиль того времени.

ТАКАЯ РАЗНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

А вот Дому Присутственных мест повезло меньше. К трехсотлетию города его отреставрировали по «классической петербургской» системе: покрасили только фасад со стороны улицы.

Дому Присутственных мест почти двести лет. Фото: Общественное достояние

Сейчас региональный памятник 1824 года постройки занимают приставы, нотариальная контора и фотоцентр. Старинный фасад украшен кондиционерами. Говорят, внутри еще сохранилась уникальная каменная лестница.

Дом Присутственных мест. ФасадФото: Олег ЗОЛОТО

– Так здание стоит с 2011 года, – вздыхает Екатерина, глядя на обшарпанное здание со двора. – Как так можно реставрировать?

Дом Присутственных мест. ДворФото: Олег ЗОЛОТО

Дом купца Степанова на Михайловской – региональный памятник, возведенный в конце XIX века, – со всех сторон выглядит так же, как Дом Присутственный мест со двора.

Дом купца Степанова появился на Михайловской в конце XIX векаФото: Олег ЗОЛОТО

После расселения здание пустовало десять лет. Сейчас взялись за его реставрацию, чтобы снова его заселить. Окна уже поменяли на современные, но рисунок старинных рам сохранили.

Здание реставрируют, но до окончания работ пока далекоФото: Олег ЗОЛОТО

А вот жилой дом на углу Петербургской и Рубакина, который раньше занимал Дом пионеров, только в преддверии ремонта: вековое здание в списке вновь выявленных памятников.

Раньше здание занимал Дом пионеровФото: Олег ЗОЛОТО

Внутри дом продолжает жить, но снаружи удручает. Больше всего градозащитников беспокоит удивительный ажурный балкон, который, того и гляди, рассыплется на камушки.

Здание выкупил и привел в порядок художник Виктор Петров-ГриневФото: Олег ЗОЛОТО

Рядом – примечательный кирпичный домик №25 по Михайловской, не вхожий в подохранные списки. Раньше это была хозяйственная постройка военного ведомства. Но в советское время здание выкупил и привел в порядок художник Виктор Петров-Гринев. Мастерская 81-летнего живописца занимает домик и сейчас

ГОРОД ПОЛКОВ

– История Ораниенбаума – история оружейников и военных полков, – рассказывает Екатерина Ролич. – Здесь размещались лейб-гвардии Волынский полк, 147-ой Самарский пехотный полк, Офицерская стрелковая школа. Поэтому казармы – характерная часть нашей городской застройки.

Часть корпусов Военной горы продолжают занимать военныеФото: Олег ЗОЛОТО

Район пересечения Владимирской и Александровской улицы называют Военной горой. Часть из кирпичных казарм конца XIX века, выявленного объекта культурного наследия, продолжают занимать военные. Часть стала жилыми домами, пустующими после расселения.

А часть пустуетФото: Олег ЗОЛОТО

Плац давно превратили в стадион. К Чемпионату мира по футболу его отремонтировали и обнесли забором. Здесь тренировалась сборная Кореи.

Комплекс сухопутного госпиталя состоит из трех корпусов, один заброшенФото: Олег ЗОЛОТО

– А вот это – комплекс сухопутного госпиталя из трех корпусов: два – жилой и военный, в нормальном состоянии, третий заброшен, – рассказывает Ролич. – Несколько лет назад осыпающуюся штукатурку сняли с фасада из-за опасности обрушения. Больше десятилетия дом пустует, лишь небольшую часть его занимают магазины.

НЕТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

По каждому памятнику и просто историческому зданию местные активисты написали два-три обращения в разные инстанции. Критической ситуация была в 2006-ом: тогда число брошенной архитектуры было максимальным. Сейчас ситуация медленно, но верно улучшается. Памятники успешно передают инвесторам.

По каждому памятнику местные активисты написали два-три обращенияФото: Олег ЗОЛОТО

– Общее состояние памятников в городе становится лучше, но проблема в том, что за это время уже многие исчезли, – отмечает Екатерина.

В большинстве случаев после реставрации здания «работают». Но это если до нее доходит: порой здания, попав к кому-нибудь на баланс, так и продолжают разрушаться.

Общее состояние памятников в городе становится лучшеФото: Олег ЗОЛОТО

– Новый собственник прекрасно знает: он может проектировать много лет, затем еще столько же реставрировать, а при надобности переносить сроки, – объясняет Ролич. – Он может затянуть с реставрацией, а потом исчезнуть. Причина архитектурного упадка в городе именно в этом.

Ни одного военного туристического объекта в городе с великой военной историей нетФото: Олег ЗОЛОТО

Конкретных программ по реставрации наследия Ораниенбаума и превращению его в туристическое достояние нет. Нынче Ломоносов привлекает путешественников только дворцами. Ежегодно в городе проходит Ораниенбаумский морской фестиваль. Но – парадокс – ни одного военного туристического объекта в городе с великой военной историей нет. Даже в проектах.

Туристы едут в Ломоносов пока лишь во дворцыФото: Олег ЗОЛОТО

– Примеров варварской реставрации у нас нет: в отличие от центра Петербурга, здесь дополнительные этажи и мансарды никому не нужны, потому что коммерчески невыгодно, – добавляет Екатерина. – То, что Ломоносов не является туристическим центром, отчасти спасает от этого наши памятники.

Проект подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

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Это сегодня Ломоносов – часть мегаполиса. А полтора века назад Ораниенбаум был дачным и купеческим городком. О тех временах напоминают резные деревянные здания, которые здесь встречаются на каждом шагу (подробности)