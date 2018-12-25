Праздник для добрых друзей

Нарядная елочка, запах хвои, угощения. До Нового года еще есть время, но праздничное настроение на дом раньше всех положено людям в возрасте. Тем более если они наши добрые друзья. «Комсомольская правда» пришла на новогоднее чаепитие к самым мудрым и молодым душой - жителям дома-интерната ветеранов войны и труда № 2 на Вязовой улице. Вместе с партнерами мы подготовили для них сладкий стол, провели концерт и подарили подарки.

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

На Вязовую мы отправились с утра пораньше. В предвкушении праздника в доме ветеранов всегда оживленно. Нарядные, бодрые и легкие на подъем, его жители всегда ждут нас целой компанией. Дружба «Комсомолки» с ветеранами насчитывает уже несколько лет. Как здорово снова видеть знакомые и ставшие родными лица!

Чай и сладкое угощение - на столах, юные артисты немного волнуются за импровизированной сценой, подарки притаились в укромном уголке. Все готово, чтобы начать! Первое слово берет генеральный директор «Комсомольской правды в Петербурге» Иван Власов:

- Для нас большая честь быть здесь. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваш подвиг, за то, что у нас есть возможность вместе с вами встречать этот 2019 год. Хочу пожелать вам здоровья, радости, хорошего настроения и поводов для улыбок в течение всего года!

Поздравить пожилых людей пришли и петербургские школьники. Ребята из ансамбля «Невские узоры» Дворца детского творчества Петроградского района здесь не впервые, но каждый раз готовят особенную программу: подбирают репертуар, разучивают новые песни. Заводные детские голоса, необыкновенные русские народные наряды… Виновники торжества не отрывают взгляда от артистов! Под музыку ладится и чаепитие.

Когда артисты «Невских узоров» запели «Песню о Ладоге», ее подхватили все в зале.Фото: Олег ЗОЛОТО

За разговорами вспомнили, конечно, и о том, что впереди у Петербурга важный год. Всех нас ждет памятная дата - 75-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. И когда артисты «Невских узоров» запели «Песню о Ладоге», ее подхватили ветераны. По всему залу полились знакомые слова:

Эх, Ладога, родная Ладога!

Метель и штормы, грозная волна.

Недаром Ладога родная

Дорогой жизни названа.

Самым мудрым и молодым душой подарили настоящий концерт.Фото: Олег ЗОЛОТО

В преддверии памятной для ленинградцев даты не с пустыми руками в дом ветеранов пришел писатель Анатолий Аграфенин. В прошлом году он подарил местной библиотеке книгу «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» о малоизвестных событиях блокады Ленинграда. Выпуск книги вместе с «Комсомольской правдой» издал фонд социально-культурного развития Вячеслава Заренкова «Созидающий мир». Эта организация занимается пропагандой созидательного творчества: организует творческие экспедиции, проводит выставки петербургских и зарубежных художников, занимается развитием музыкальных направлений, производством кинофильмов, издательской деятельностью. В этом году Анатолий Аграфенин продолжил работу с материалами, и благодаря «Созидающему миру» появилась еще одна книга - «Неизвестная блокада: путь на острова».

Книга А. Аграфенина «Неизвестная блокада путь на острова», изданная фондом «Созидающий мир».Фото: Олег ЗОЛОТО

Ее экземпляры автор вручил ветеранам на новогоднем празднике. Вместе с Анатолием Аграфениным к жителям социального учреждения приехал представитель фонда Олег Виловатых.

- Это уже не первая наша встреча, и каждый раз, когда мы сюда приезжаем, мы от вас заряжаемся оптимизмом, видим ваши светлые лица. В новом году в первую очередь, конечно, желаю вам здоровья! И чтобы в 2019-м стали возможными ваши мечты и ваши желания, - сказал Виловатых.

Вместе с Анатолием Аграфениным к жителям социального учреждения приехал представитель фонда Олег Виловатых.Фото: Олег ЗОЛОТО

Круг собравшихся становится все теснее, подливается чай, расходятся пироги. Их, кстати, ветеранам к столу подарила компания Dostaevsky. Под музыку с юными певцами пускаются в пляс жители дома ветеранов. И это только первая часть концерта!

ДЕД МОРОЗ И ХОРОВОДЫ

Вслед за народниками выйти на сцену торопятся и два музыканта из духового оркестра того же Дворца творчества. Для них сегодня выступление вдвойне ответственное. Им предстоит сыграть не просто перед такой почтенной публикой, но и вообще впервые выйти на сцену! У каждого по сольному номеру. Однако ветераны встречают ребят тепло.

Учащиеся петербургского лицея № 393 тоже решили увидеться с ветеранами накануне праздника: прочли им стихи и вручили сделанные своими руками подарки. И, конечно, какой Новый год без Деда Мороза и Снегурочки! О том, чтобы главные волшебники появились на празднике у ветеранов, позаботились волонтеры Северо-Западного Филиала Российского Государственного Университета Правосудия. Молодые актеры вызвали собравшихся на праздничный веселый хоровод, а потом помогли «Комсомолке» и ее партнерам вручить подарки жителям интерната.

«Комсомолка» и её партнёры вручили подарки жителям интерната.Фото: Олег ЗОЛОТО

Как всегда, мы не могли не позаботиться о том, что будет у ветеранов на новогоднем столе. Компания «Арла Фудс» подарила полезный и вкусный сыр - людям в возрасте необходимы только качественные и полезные продукты, и никак иначе. Сыры ArlaNatura® производятся в России из натурального молока высочайшего качества, богаты кальцием, не содержат красителей, обладают нежным сливочным вкусом и прекрасно подходят как для бутербродов, так и для приготовления различных блюд. ArlaNatura® - полезное удовольствие!

Щедра на подарки ветеранам и торговая марка «Свитлогорье». К чаю придутся кстати вкусные и полезные сладости: творожные сырки и палочки, вафельные трубочки с молочным кремом тоже станут замечательным источником кальция, молочного белка и витаминов.

В ответ гостям жители дома-интерната тоже подготовили подарок. Вокальный ансамбль под названием «Надежда» из прекрасных солисток исполнил гимн учреждения. Доброй и жизнерадостной песней «Ветеран - почетное призвание» все вместе мы завершили торжество и проводили уходящий год.