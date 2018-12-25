2018-12-25T15:48:30+03:00
Общество

Ученые разрабатывают новую методику подсчета кольчатых нерп при поддержке «Ростерминалугля»

Первые результаты ее применения уже озвучены на уровне Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ)
Анна ПОСЛЯНОВА
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Cегодня в Финском заливе в трех странах - Финляндии, Эстонии и России - насчитывают не более 150 особей. Автор фото Михаил СОЛДАТЕНКОВ.Cегодня в Финском заливе в трех странах - Финляндии, Эстонии и России - насчитывают не более 150 особей. Автор фото Михаил СОЛДАТЕНКОВ.
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ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ

Провести перепись балтийских кольчатых нерп пытались еще в прошлом веке. В семидесятые годы в советской части Финского залива насчитали до пяти тысяч особей.

Следующий учет провели лет двадцать спустя. Цифры шокировали: нашли всего триста нерп. Зато в 1991 и 1992 годах на российских островах залива отыскали полторы сотни погибших животных. Причины гибели нерпы остаются загадкой до сих пор.

На сегодня в Финском заливе в трех странах - Финляндии, Эстонии и России - насчитывают не более ста пятидесяти особей. Данные последней переписи ластоногих основываются на двух авиаучетах: классическом, проведенном в середине апреля, когда нерпа выбирается на лед линять, и новом, который в этом году испробовали впервые. Они показали: в нашей стране - девяносто особей, в Финляндии - тринадцать, в Эстонии - ни одной. Балтийская кольчатая нерпа занесена в Красные книги России, Ленинградской области Санкт-Петербурга. Даже в идеальных условиях сотня отечественных нерп за год расплодится максимум до ста двадцати.

- Нерпы - одиночки: кроме периода размножения, не подпускают друг друга на расстояние вытянутой ласты, - рассказывает научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.

- В год самка приносит одного детеныша. Для его защиты мама делает несколько нор в снежных торосах на льду. Крепкая «крыша» защищает от волков, лис, орлов. Щенок, отмечают специалисты, рождается в феврале, но в последние годы льда в заливе бывает мало даже в этот зимний месяц, не говоря уже о начале весны. Ситуацию с изменением климата усугубляет конкуренция за рыбные места с серым тюленем.

По словам экологов, это животное ведет себя более агрессивно. - Нерпа находится в погра- ничной ситуации: выживет - не выживет… - вздыхает ученый. - Если ничего не предприни- мать, очень вероятно, что она исчезнет.

Установка информационных щитов.

Установка информационных щитов.

ПОЙМАТЬ МОМЕНТ

Малое количество льда в странах Финского залива долгое время не давало ученым возможности пересчитать нерпу на льду во время линьки. Поэтому было принято решение опробовать новую методику - поймать момент, когда нерпы «долинивают» на камнях. В Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря идею поддержали. В мае команда экологов дважды облетела российскую часть Финского залива на самолете.

- В Финляндии и Эстонии аналогичный «летний» авиа- учет также проводили, пока средства выделяло государство. Нам же всегда помогают инициативные спонсоры, - отмечает Михаил Веревкин.

Майские работы, которые в этом году на территории России были проведены впервые, в рамках экомарафона профинансировал «Ростерминалуголь». Второй год подряд компания поддерживает инициативы экологов, которые внедряют инновационные способы учета популяции балтийской кольчатой нерпы.

В 2018 году инициативу стивидора отметили в резолюции одиннадцатого заседания группы экспертов по тюленям HELCOM. В рамках экомарафона РТУ также ведется активная просветительская работа с населением Кингисеппского района. Осенью на территории Кургальского заказника были установлены информационные щиты, рассказывающие посетителям о необходимости беречь природу.

- Весной 2018 года заказник вырос, в итоге в охранную зону попал пляж, которым активно пользуются местные жители, - объясняют в «Ростерминалугле». - Также в заказник вошел участок, на котором расположена популярная у жителей Усть-Луги «тропа здоровья». Как раз на этих территориях были установлены новые информационные щиты.

Научные сотрудники брали с собой в экспедицию вот такой талисман - плюшевую нерпу.

Научные сотрудники брали с собой в экспедицию вот такой талисман - плюшевую нерпу.

ЭКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ

«Ростерминалуголь» активно внедряет современные зеленые технологии, заботится об обезвреживании отходов, экономит воду и электроэнергию. В рамках программы по повышению экологической безопасности стивидорного предприятия, разработанной по инициативе «Управляющей портовой компании» - единого исполнительного органа высокотехнологичных угольных терминалов АО «Ростерминалуголь» и АО «Восточный Порт», инвестиции в экологические мероприятия на терминале в Усть-Луге составят более 1,3 миллиарда рублей.

За существующие достижения в области транспортной экологии угольный портовый холдинг был удостоен премии, которую представители РТУ получили в ноябре 2018 года в рамках конференции «Зеленая логистика». Активное участие в мероприятиях экологической направленности предприятия принимают его сотрудники.

В Год волонтера здесь организовали корпоративное движение «Добро.РТУ», одно из направлений работы которого - экология. В апреле портовики вышли на традиционный субботник в Летний парк в Кингисеппе, откуда вывезли более ста мешков мусора. В августе добровольцы приняли участие в акции «Чистый берег». Кстати, благодаря усилиям АО «Ростерминалуголь» уже в 2019 году городской пруд в Летнем парке Кингисеппа обзаведется уникальной для России системой очистки воды. Современные технологии, примененные в разработке немецких ученых Biolight Oloid Pyramide, по- зволяют улучшать молекулярную структуру воды и насыщать ее кислородом, как у поверхности, так и на дне. В результате озера и пруды остаются прозрачными и не зарастают тиной. Специально для пруда в Кингисеппе надводную часть установки усовершенствуют, превратив ее в каскадный фонтан с подсветкой. Стоимость оборудования - более 10 миллионов рублей. Соответствующий договор на поставку уже подписан.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил ВЕРЕВКИН: Нерп могло погубить оружие Второй мировой

- Почему в начале девяностых нерпы массово гибли, неизвестно. Все особи были здоровыми, упитанными. Есть версия, что на дне Балтийского моря вскрылись захоронения химического оружия времен Второй мировой. Возможно, эти отравляющие вещества и стали причиной гибели зверей.

НАША СПРАВКА

АО «Ростерминалуголь» - современный угольный терминал, построенный с применением новейших технологий и ведущий перевалку с использованием специализированного высокотехнологичного оборудования. Входит в состав угольного портового холдинга ООО «Управляющая портовая компания». АО «Ростерминалуголь» прошло сертификацию на соответствие системы менеджмента предприятия требованиям международных стандартов: ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», область сертификации - «Перевалка грузов в морском порту» и OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности», при сертификации по которому учтены требования нового международного стандарта ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда». Наличие сертифицированной системы повышает рейтинг компании в глазах российских и иностранных партнеров и инвесторов, дает возможность добывающим предприятиям РФ расширять рынки сбыта продукции.

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