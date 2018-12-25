Тварь я дрожащая, или право имею: Пулково не решились назвать в честь Достоевского

Нет, Достоевский – это слишком. Слишком мрачно, неоднозначно и вообще, нам нравится Петр Великий, именно его и будем требовать для Пулково – решили в Общественной палате (ОП) Петербурга. Как получилось, что «общественники» не признали результаты второго тура голосования, в телефонном интервью корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге» рассказал председатель комиссии по культуре и СМИ городской Общественной палаты Владимир Гронский.

- Памятники Петру Первому стоят по всей России. Пусть аэропорты и в Воронеже и в Петербурге назовут в честь императора. Он же победил у нас в первом туре! - заявил представитель ОП.

По словам Владимира Гронского, ему ежедневно звонят горожане, которые отдавали голос именно за Петра Алексеевича. И они не понимают, почему аэропорт города, который основал государь-император, не может быть назван в его честь. Тем более, что так просто логично.

- Он - человек, открывший ворота в Европу, а воздушная гавань – тоже своего рода окно в мир. Это уместное название,- уверен член Общественной палаты. - О Федоре Михайловиче Достоевском такого не скажешь. Это, конечно, выдающийся писатель. Всемирно известный, но его герои неоднозначные, неуравновешенные.

Федор Михайлович в недоумении.Фото: Александр ГЛУЗ

К слову, идея дополнительного названия для аэропорта была принята горожанами довольно неоднозначно. Многие хотели оставить историческое название Пулково. И Петр Великий был для них компромиссным вариантом.

Не пылали энтузиазмом и в управляющей компании аэропорта. В разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» представитель «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС) отметила, что им нравится и нынешнее наименование, впрочем, решать все городу. Возможно, поэтому выбор Достоевского был принят с несколько преувеличенной радостью, граничащей с иронией.

После объявления результатов второго тура, в ВВСС тут же пообещали украсить терминалы оформлением в стиле Достоевского. Соцсети моментально наполнились шутками по поводу названия «Бесы» для зала ожидания бизнес-класса или «Униженных и оскорбленных» для эконома.

Не оценили идею и в Общественной палате Петербурга.

- Представьте, что прилетающих пассажиров встречает Раскольников с топором, - возмутился Владимир Гронский, добавив, что будет добиваться от Общественной палаты России имени Петра для Пулково.

Но вот что интересно, ОП Петербурга и ОП России – две разные структуры. И организатором конкурса «Великие имена России» является именно федеральная структура. К слову, на сегодняшнюю пресс-конференцию должен был прилететь глава российской Общественной палаты Валерий Фадеев, однако перед журналистами он так и не появился, а лишь попросил петербургских коллег прислать в Москву свое решение. Сейчас такое письмо готовится.

Напомним, что в первом туре за Петра Великого проголосовало большее процентное число воронежцев, чем петербуржцев, поэтому имя императора отдали им. Во втором туре Северной столице предложили выбрать из Дмитрия Шостаковича, Александра Невского и Федора Достоевского. Долгое время лидировал князь-воевода, но в последний день его на три процента обогнал писатель. Многие к такому оказались не готовы.

Как же в итоге назовут Пулково – вопрос открытый. Согласно правилам конкурса, народное голосование является лишь рекомендацией, а принимать окончательное решение будет правительство России.

- В январе состоится обсуждение в Общественной палате России, по каждому аэропорту. Далее предложения пойдут выше. И там уже определятся. Надеемся, что нас услышат, - рассказал член ОП Петербурга. – Но третьего тура точно не будет.