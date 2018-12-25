Петербургские депутаты предлагают зачислять детей судей, прокуроров и следователей в школу без очереди

Депутаты петербургского парламента Александр Тетердинко и Павел Зеленков хотят дополнить федеральный закон льготами для прокуроров, судей и следователей. Их детей предлагают зачислять в общеобразовательные школы без очереди.

Сейчас приоритет при зачислении в школу есть у сыновей и дочек сотрудников полиции, Росгвардии, пожарной службы, таможни, уголовно-исполнительной системы. Их же берут в первую очередь и в детские садики. При этом отпрысков судей, прокуроров и следователей зачисляют без разговоров только в сады и в школы-интернаты.

– Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения обязанностей в любых условиях, в том числе сопряженных с риском для жизни и здоровья, повышенными психологическими нагрузками, – объясняют авторы законопроекта.

На идею пополнить список льготников – а в нем, помимо силовиков, есть и военные, и ветераны, и многодетные, и матери-одиночки, и родители инвалидов – петербуржцы отреагировали остро. Проект закона уже прозвали «кастовым».

– Это не нововведение, а восстановление статуса-кво, устранение технической ошибки в законе: либо отбирать льготы и у полиции, и у военнослужащих, либо не надо никого ущемлять в правах интересах, – поясняет председатель Ассоциация молодых педагогов России в Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов. – Мы лишь позволяем каждому заниматься своей работой, не отвлекаясь на проволочки. Мы заинтересованы, чтобы общество максимально снизило градус агрессии. Это достигается тем, что каждый из нас покидает школу, поликлинику, больницу в хорошем настроении. А добиться этого можно хорошим надзором и контролем.

Пополнение перечня первоклашек-льготников пройдет незаметно, уверен глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

– Далеко не у всех судей и прокуроров есть такие маленькие дети, – отмечает парламентарий. – Не думаю, что речь идет о более семистах детей в городе. По статистике, пятнадцать-двадцать процентов первоклассников – льготные категории, но это, в основном, многодетные, матери-одиночки, инвалиды. Силовиков среди них единицы, несколько десятков ежегодно. А ведь полиция и Росгвардия – ведомства более многочисленные.

Вот только в некоторых школах Петербурга счет и так идет на единицы. Речь об учебных заведениях в спальных районах, где активно строят новые жилые комплексы, а вот школы открывают, в лучшем случае, с опозданием.

– В некоторые школы прием закрывается моментально только за счет братьев-сестер и льготников, – отмечает сопредседатель организации «Родительский комитет» Михаил Богданов. – Школ, где учатся две с половиной тысяч детей, у нас в городе не одна и не две, а ведь управлять ими и не просаживать качество образования очень непросто. Переполненные классы по сорок человек – это тоже ненормально.

Немудрено, что каждый новый льготник вызывает много вопросов у родителей, которые едва ли не устраивают бои за место в первом классе.

– Нужно сделать так, чтобы хватало зданий, чтобы хватало мест в любой школе, – рассуждает Михаил Богданов. – И чтобы общий уровень образования был одинаково хорош везде. Тогда и бегать от прописки не придется.

МНЕНИЕ «ЗА»

Денис ЧЕТЫРБОК, депутат ЗакСа Петербурга:

– Такая льгота уже предусмотрена для полицейских и росгвардейцев. В то же время следователи, прокуроры и судьи, работа которых тоже связана с риском для жизни и с ротацией кадров, ею обделены. Эту несправедливость нужно устранить.

Задача государства – обеспечить беспристрастность и независимость судей. Судья не должен приходить к чиновникам с просьбой устроить его ребенка в школу: это влияет на независимость. Никто не собирается устанавливать кастовую систему и возвращать общество в Средневековье. Но в современном демократическом государстве есть ценности, которые нужно защищать. В их числе – независимость судей.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Максим РЕЗНИК, депутат ЗакСа Петербурга:

– Все это нужно срочно отменять, а детей полицейских и росгвардейцев – исключать из льготников. Льготы должны быть только для тех, у кого ограниченные возможности: у ребят из многодетных семей, у тех, кого братья и сестры учатся в этой школе. Иначе страна разделится на касты, на земщину и опричнину. Делить людей на хозяев и вассалов, на зависимых и хозяев жизни катастрофически неправильно. Ведь чем труд судьи лучше труда плотника, профессора или учителя?