В Петербурге ужесточили контроль за очисткой крыш от снега и сосулек

Зима – сложное время для коммунальщиков. Что и говорить, уборка крыш от снега и сосулек всегда была делом нелегким. И, к сожалению, ни одна зима в Петербурге не обходится без ЧП и трагедий. Ледяные глыбы падают на припаркованные у домов автомобили. Но страшнее – прямо на головы людей.

Ужесточить контроль за уборкой крыш от снега и наледи решил действующий глава Петербурга Александр Беглов. В Смольном разработали новый порядок действий – чтобы опасные ситуации зимой предотвратить. И оформили его в документ. Наказывать за сосульки с крыш решили рублем.

Теперь за управляющими компаниями будут следить администрации районов. И если жилищники вовремя не убирают крыши многоквартирных домов или не ограждают опасные участки, это не останется незамеченным.

– По каждому случаю будут составлять акт с фотофиксацией нарушений, – рассказали в пресс-службе Смольного. – На устранение управляющим организациям дадут сутки, при этом опасную зону придется огородить. По истечении 24 часов сотрудники районной администрации должны будут вернуться на объект и проверить, исправлена ли ситуация. Если этого не произошло, составляется второй акт.

Эти «письма счастья» передадут в Государственную жилищную инспекцию. И тут нарушителям уже будет не отвертеться от штрафа.

– Для физических лиц он составит от одной до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей. Эти средства позволят частично компенсировать затраты города на ликвидацию опасных ситуаций и их последствий, – объяснили в Смольном.

КОНКРЕТНО

В Петербурге всего 13,5 тысяч крыш многоквартирных домов, которые необходимо чистить зимой. Когда этого не делают вовремя, вырастают сосульки и наледь. Отвечают за эту уборку управляющие компании, ТСЖ, ЖК и ЖСК. Именно к ним и нужно обращаться, если на вашем доме появилась опасная ледяная глыба. Кроме того, можно позвонить на горячую линию Жилищного комитета по телефонам 576-24-25 и 576-24-28. А также обратиться в Городской мониторинговый центр по номеру 004.

СКАЗАНО

Александр БЕГЛОВ, врио губернатора Петербурга:

– Петербург, как известно, самый северный мегаполис. И это требует от нас системного подхода к состоянию жилого фонда и его содержанию.