2018-12-26T15:43:45+03:00
Туризм

На поезде - в Москву, на самолете - в Симферополь: Куда в 2018 году чаще всего ездили жители Петербурга

Как показало исследование, горожане предпочитают российские направления
Степан СТЕПАНОВ
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Яндекс выяснил, куда чаще всего в 2018 году ездили жители Санкт-Петербурга.Яндекс выяснил, куда чаще всего в 2018 году ездили жители Санкт-Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В конце года принято подводить итоги. И вот очередной интересные рейтинг, подготовленный Яндексом. Сервис выяснил, куда чаще всего в 2018 году ездили жители Санкт-Петербурга, какими странами и городами интересовались и на чем передвигались.

Исследование показало, что россиян в уходящем году привлекали такие направления, как Венгрия и Грузия, а вот когда-то мега-популярная Турция сдала позиции - на 24 процента.

- Тем не менее Турция сохранила второе место в рейтинге после Узбекистана, - рассказали аналитики Яндекс.Путешествия. - Среди городов, куда люди чаще всего хотели слетать, вместе с Москвой и Санкт-Петербургом, оказались Сочи и Симферополь. Поезда из Москвы в Санкт-Петербург ожидаемо стали самыми популярными среди железнодорожных маршрутов.

Топ-10 городов: куда чаще всего искали билеты из Санкт-Петербурга в 2018 году

На поезд

Популярные железнодорожные маршруты.

Популярные железнодорожные маршруты.

На самолет

Популярные авиа маршруты.

Популярные авиа маршруты.

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