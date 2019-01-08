2019-01-08T18:08:41+03:00
Происшествия

Прорыв трубы в Невском районе Петербурга: В больницу с ожогами попал один человек

После ЧП прокуратура начала проверку
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Авария произошла на перекресте проспекта Большевиков и улицы Коллонтай.Авария произошла на перекресте проспекта Большевиков и улицы Коллонтай.
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Петербурженка оказалась на больничной койке после прорыва трубы с горячей водой на проспекте Большевиков. Кипяток, хлынувший из трубопровода, ошпарил женщине ногу.

УСПЕТЬ ЗА СУТКИ

Коммунальная авария произошла в ночь на 8 января. На фотографиях и видео с места ЧП видно, как над дорогой поднимаются клубы густого пара. Движение на этом участке пути парализовало, а полотно превратилось в бурлящую реку.

- С 03:50 8 января до 09:50 9 января ведутся работы на трубопроводе диаметром 1000 мм по адресу проспект Большевиков, дом 2, - отчитались в «Теплосетях Петербурга». - На это время в 485 зданиях горячее водоснабжение будет обеспечиваться в полном объеме, теплоснабжение - по резервной схеме.

На место ЧП прибыли аварийные службы. Фото: "ДТП и ЧП" "Вконтакте".

На место ЧП прибыли аварийные службы. Фото: "ДТП и ЧП" "Вконтакте".

Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия ЧП. Планируется, что ремонтные работы продлятся до 10 утра 9 января. Специалистам предстоит заменить около 7 метров тепломагистрали.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Пострадавшую петербурженку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у нее ожог голени.

Авария привлекла внимание не только коммунальщиков, но и прокуратуры. Ведомство выясняет, соблюдались ли требования закона при содержании теплосетей.

- По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - уточнили в прокуратуре Петербурга.

Прорыв трубы в Невском районе Петербурга. .

Также место прорыва трубы посетил врио губернатора Александр Беглов. Он взял проведение ремонтных работ на данном участке под личный контроль. Градоначальник попросил докладывать ему о ходе устранения неполадок каждые два часа.

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