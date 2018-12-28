Как инженеры жизни горняков спасают

Одно из предприятий Группы Компаний «Гранит» - «Инжиниринг Геотехнических Систем» (ИГС). Это та самая компания, которая обеспечивает инженерную защиту сооружений на горноклиматическом курорте «Альпика-Сервис» в Красной Поляне. Деятельность ИГС не ограничивается развитием горного кластера Сочи, но мы начинаем разговор с директором обособленного подразделения (ОП) ИГС в г. Сочи Виталием Тузиковым именно с этой темы.

- Первый заместитель Генерального директора ГК «Гранит» Михаил Григорьев рассказывал нам, что минувшим летом с погодой в Сочи «повезло»: количество осадков превысило все нормы! Но ваши объекты в «Альпика-Сервис» выдержали напор стихии. Это действительно так?

- Абсолютно. Можно сказать, что экзамен пройден, - смеется Виталий Тузиков. - На самом деле многие заказчики на инженерной защите стараются сэкономить: работы выполняются либо поверхностно, либо все что можно заливается бетоном... В результате сели и лавины наносят такой урон, что гораздо больше денег приходится тратить на восстановление. Однако у «Газпром социнвест», который является заказчиком работ в «Альпика-Сервис», совсем другой подход к инженерной защите. Мы применяем тут технологии, которые позволяют предотвратить или свести к минимуму все негативные последствия.

Когда уверенность - в каждой детали. Фото: Борис Жидков.

Канатные дороги и горнолыжные спуски, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, пассажирские подвесные канатные дороги «Аибга-2» - «Аибга-5», сооружения на хребте Псехако… Все это требует качественной инженерной защиты.

- Мы работаем в разных регионах страны, но Красную Поляну считаем нашим основным объектом, - подчеркивает руководитель директор ОП компании «Инжиниринг Геотехнических Систем» в г. Сочи. - Почему? Ну, работа там очень показательна. Природа испытывает нас постоянно! Условия здесь действительно не самые простые: до многих мест без спецтехники не добраться.

ОТ ЯКУТИИ ДО КРЫМА

Примечательно, что приобретенный в Красной Поляне опыт применяется далеко за пределами Сочи. Недавно специалисты показали свое мастерство на алмазном месторождении Айхал компании АЛРОСА.

Из года в год этот карьер в Якутии преследовала одна и та же проблема - осыпание горных пород (были даже смертельные случаи!). Но инженеры нашли решение: склоны и борта карьера укрепили за счет использования специальной сетки из высокопрочной проволоки и установки анкеров с цементной оболочкой. Такая мера позволила полностью решить вопрос: новая система ловит отдельные куски горной породы, а при критическом объеме безопасно выпускает с помощью замков.

- Раньше там использовали обычную рабицу. Но это не очень эффективно. Достаточно сказать, что такая сетка сильно подвержена коррозии и за несколько лет превращается в труху. А проблема в карьере стояла довольно остро. Там один камешек падает, цепляет другой, и начинается настоящий камнепад, - объясняет Генеральный директор компании «Инжиниринговые Геотехнические Системы» Илья Чибирьков. - В результате АЛРОСА обратилась к одной из наших дочерних компаний, и выход был найден. Теперь все довольны. А главное, после проведения всех работ, люди будут в полной безопасности!

Генеральный директор компании «Инжиниринговые Геотехнические Системы» Илья Чибирьков. Фото: Борис Жидков.

Кроме того, разработками ИГС заинтересовались на Крымском полуострове. Специалисты создали несколько проектов, которые уже прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение (речь идет о международном детском центре «Артек» на южном берегу Крыма). Это инженерная защита плавательного бассейна детского лагеря «Лесной» и комплексная система безопасности гостиницы «Скальная».

СВОИМИ СИЛАМИ

В арсенале ИГС находятся как самые современные технологии, так и самые передовые методы для их реализации с помощью техники мировых лидеров. Безопасность на объектах с очень высоким уровнем сложности обеспечивают анкеры торговой марки «ТИТАН», грунтовые анкера «Геоякорь», сетчатые системы «Дельта-ИКС» и «ТЕККО»... «Инжиниринг Геотехнических систем» - относительно молодая компания: ее создали всего пару лет назад. Но динамика развития ИГС такова, что предприятие уже выходит на самостоятельный режим работы. Именно это Илья Чибирьков считает основным достижением компании за 2018 год.

- Наша главная задача - полагаться только на свои силы. В общем и целом, сегодня мы можем самостоятельно выполнять 95% всех строительно-монтажных работ по используемым нами технологиям, - рассказывает Илья Чибирьков. - Мы значительно продвинулись в этом направлении даже по сравнению с прошлым годом. Мы уже сами собственными силами проводим обследования, выполняем инженерные изыскания, проводим испытания смонтированных конструкций. Отдельный разговор - это собственное производство, которое предприятие Группы Компаний «Гранит» собирается запустить в Петербурге в Особой экономической зоне.

Один из поводов для гордости - это испытания новых технологий в условиях вечной мерзлоты. Пока что в России известен только один метод устройства фундаментов в вечномерзлых грунтах. Это свайные основания различных типов. Однако их установка очень дорога и трудоемка. ИГС - первая компания, предложившая устройство на объектах в Заполярье анкерных конструкций в виде микросвай.

- Испытания уже проведены: они длились почти год и принесли очень интересные результаты. Теперь мы знаем, какими мощностными характеристиками должны обладать микросваи, и у нас есть методика расчета всех необходимых параметров, - рассказывает Генеральный директор «Инжиниринг Геотехнических Систем». - Можно ли назвать эти технологии «ноу-хау»? Определенно, да! Ведь такие решения еще нигде не применялись.

- Мы действительно впитали в себя весь мировой опыт в области инженерной защиты. Без ложной скромности скажу, что она у нас самая передовая, - отмечает Виталий Тузиков. - Главное, что работы впереди много. Будем применять наши технологии при объединении трех курортов и не сомневаюсь, что обязательно порадуем всех любителей горнолыжного спорта!

КСТАТИ

Решения компании «Инжиниринг Геотехнических Систем» пригодились и еще могут пригодиться на самых разных объектах. В их числе:

- инженерная защита для повышения устойчивости откосных сооружений бортов карьеров «Восточный» и «Благодатный»;

- инженерная защита г. Байкальска от негативного воздействия оз. Байкал и рек Солзан, Харлахта;

- обеспечение прочности и устойчивости земляного полотна высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань-Екатеринбург»;

- разработка технического решения по закреплению оползневого откоса на Приволжской железной дороге (укрепление косогора на 265 км).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В Красной поляне трудятся люди из разных регионов России. Есть из Петербурга, Ростова, Адыгеи, Майкопа, Сочи, Томска… В основном это промышленные альпинисты. Бывает, приезжают парни, работают день-два и уезжают. Говорят: «Нет-нет, не мое». Понимаете, это ведь только когда смотришь снизу, кажется: ну, лазают себе, делают там что-то… Мол, что здесь такого? Но на самом деле это довольно тяжелый труд. Во-первых, все время они проводят на склонах: работать на высоте всегда непросто, даже психологически. Во-вторых, у каждой бригады есть нормы выработки. «Отвисеться» просто так не получится: требуется реально работать. Поэтому надо отдать должное этим ребятам!».

Виталий ТУЗИКОВ, директор ОП компании «Инжиниринг Геотехнических Систем» в г. Сочи. Фото: Борис Жидков.

Виталий ТУЗИКОВ, директор ОП компании «Инжиниринг Геотехнических Систем» в г. Сочи.

НА ЗАМЕТКУ

В «Инжиниринг Геотехнических систем» открыты для общения в части разработки и предложения технических решений по инженерной защите. В России крайне мало компаний, которые могут предложить в этой области настолько комплексную работу - от разработки основных технических решений до испытаний и эксплуатации выполненных сооружений, включая изыскания, проектирование и строительно-монтажные работы. При этом у компании есть полное собственное производство используемых материалов.

Михаил Бобрышев