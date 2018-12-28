2018-12-28T15:09:23+03:00
Происшествия

Среди пассажиров самолета из Вьетнама нашли больных лихорадкой денге

Заразившуюся петербурженку увезли в больницу, а ее попутчиков отправили в карантин
Анна ПОСЛЯНОВА
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Разносчики заразы – комарыРазносчики заразы – комарыФото: Тимур ХАНОВ
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«Опасный» рейс приняли вчера в начале шестого вечера в петербургском аэропорту Пулково. Самолет ZF7844 авиакомпании «Азур эйр» возвращался из Нячанга.

– Еще до этого, по прилету во Вьетнам тем же самолетом, мы полчаса ждали полицию, – рассказывает в соцсетях один из пассажиров Антон. – Поводом были наши пьяные соседи-авиадебоширы.

Народ не выпускали из самолета. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Народ не выпускали из самолета. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

На сей раз история повторялась: «из самолета долго не выпускали».

– Сперва мы думали, что ждем носилки для девушки, которая летела в горизонтальном положении по причине плохого самочувствия, – рассказывает Антон. – Но медики установили вирус «геморрагическая лихорадка денге» и раздали анкетки. Приказа командира никакого не последовало. Стюардессы сказали про санитарный контроль, но после анкетирования всех отпустили.

Всем пассажирам раздали анкеты. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Всем пассажирам раздали анкеты. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Женщину госпитализировали в Боткинскую больницу.

– Пассажирка вылетала из Вьетнама уже с диагнозом «геморрагическая лихорадка денге», она возвращалась домой, – пояснили «Комсомолке» в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу. – Мы провели карантинный контроль, анкетирование, опросили людей. Случай лихорадки был установлен только один. Остальные пассажиры самолета с нами на связи, наблюдают за своим состоянием, оставили контакты. Но беспокоится нечего: от одного человека другому вирус передается укусом комара.

СПРАВКА «КП»

Лихорадка денге – вирусное заболевание, которое встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Источником инфекции могут быть больной человек, обезьяна и летучая мышь, при этом передают инфекцию комары. Инкубационный период – от трех до пятнадцати дней.

Классическая лихорадка денге протекает с интоксикацией, болью в мышцах и суставах, сыпью и увеличением лимфатических узлов. Симптомы – температура 39-40 градусов, учащенный пульс, озноб, отсутствие аппетита, упадок сил, тошнота, головокружение, покраснение и отечность лица, покраснение глаз и горла. Лечится несложно.

Но в случае с геморрагической лихорадкой, которая развивается при многократном инфицировании вирусом, погибает каждый второй. Больного сопровождают бледность, кашель, рвота, боли в животе, увеличение печени, желудочно-кишечные кровотечения.

Профилактикой лихорадки денге служит вакцина, которая снижает вероятность тяжелого течения болезни на 92 процента.

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