«Щелкунчик и Мышиный король» на льду: Губернаторскую елку в Петербурге посетят почти 240 тысяч школьников

В культурном коде петербуржца особое место отводится истории Щелкунчика. Увидеть волшебную сказку Гофмана и услышать бессмертную музыку Чайковского под Новый Год хотя бы раз должен каждый ребенок. В 2018 году в качестве своего традиционного подарка петербургским школьникам правительство города и Комитет по культуре выбрали именно эту историю.

С 25 по 30 декабря в Ледовом дворце проходит ледовое шоу, подготовленное Государственным детским ледовым театром Елены Бережной, и организованное школой фигурного катания ее имени. В последние дни уходящего года его увидят почти 240 тысяч юных зрителей – учеников 1-4 классов. Как на всякой елке, детей ждут сладкие подарки, однако самый лучший подарок – это само представление, выдержанное на высочайшем уровне фигурного катания, хореографии, сценографии в лучших традициях классической петербургской школы.

- Такого праздника нет ни в одном городе страны, - отметила олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая анонсировала программу губернаторской елки.

Режиссером постановки выступил двукратный победитель чемпионата Четырех Континентов в танцах на льду, Ппятикратный чемпион США, участник зимних Олимпийских Игр 2002, хореограф-постановщик Сборной России по фигурному катанию Петр Чернышев.

В главных ролях выступают безусловные мировые звезды фигурного катания: олимпийская чемпионка Елена Бережная, олимпийский чемпион Федор Климов, двукратый победитель Чемпионата Четырех Континентов Петр Чернышев. В ряде спектаклей в роли Мари на лед вышла олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая в ходе подготовки собственной ледовой программы в Москве нашла время приехать в Петербург и выступить в шоу «Щелкунчик и Мышиный король».

В постановке задействовано более 100 лучших юных спортсменов петербургских школ фигурного катания, победителей и призеров соревнований среди юниоров. Участвуют в шоу и хореографические коллективы Северной столицы. Привлечь максимальное количество петербургских талантов и дать им возможность раскрыться в наиболее масштабной городской новогодней постановке на льду - такую концепцию выбрали для себя создатели представления. Действие сопровождается специально разработанным видеоконтентом и высокотехнологичными световыми эффектами. Сказочные проекции транслируются прямо на лед, а также на огромные экраны в виде прямоугольника и цилиндра, расположенного прямо над выступающими. В видеодекорациях оживают гостиная в доме Мари, бальная зала, сказочное королевство и другие составляющие знаменитой сказки.

Всего с 25 по 30 декабря в «Ледовом» пройдет 24 спектакля, билеты на которые бесплатно получили ученики петербургских школ. Для детей с ограниченными возможностями построен специальный подиум.

- Дети вне зависимости от социального положения могут посмотреть нашу сказку и получить сладкие подарки, - подчеркнула Татьяна Навка. - Этой сказке сопутствует успех уже более 200 лет. К тому же она рассказывает детям о семейных ценностях. Важно внедрить в сознание детей, что добро и любовь всегда побеждают зло!» В основу спектакля лег классический сюжет Гофмана. Заканчивается он традиционно - свадьбой и дивертисментом где ледовые танцоры демонстрируют танцы народов мира. А также – подъемом над ледовой ареной гигантской сверкающей новогодней елки.