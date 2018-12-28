В Петербурге 600 студентам техникума при ИТМО предложили вернуться в школы

Кузница одних из сильнейших программистов России - факультет среднего профессионального образования Университета ИТМО в Санкт-Петербурге - оказалась на грани закрытия. Сегодня стало известно, что минобразования лишило его аккредитации. А между тем, существовал он с 1945 года, а с 1998-го входил в состав ИТМО.

«У НАС НЕТ ДЕНЕГ НА СВОЙ СТАДИОН»

Но причина лишения аккредитации оказалась вовсе не в качестве подготовке кадров. У вуза попросту нет стадиона с… полосой препятствий. И сейчас обучавшимся на факультете студентам (а это 640 человек!) предложили вернуться в свои школы или уйти в техникумы. Других и вовсе может ждать армия, потому что теперь факультет не может дать отсрочку, как и выдать государственный диплом.

- Полоса препятствий на открытом стадионе - это требования образовательного стандарта, - недоумевает декан факультета Дмитрий Гриншпун. – А с ним у нас возникли проблемы. Любое спортивное сооружение принадлежит университету, а не факультету. Приобретать целый стадион для одного факультета - дорого. Своего спортивного стадиона у вуза нет. Если бы был, давно бы уже поставили эту полосу. Остается аренда. У нас был договор на чужой стадион. Но он не относился к образовательному учреждению, поэтому на проведение занятий он не имел разрешения от МЧС.

Факультет был образован еще в 1945 году Фото: ИТМО

Факультет подыскал новый стадион уже от другого вуза. Но к тому моменту все документу на аккредитацию уже были отправлены. И с подписанием нового договора вуз опоздал.

- У нас сейчас есть договор аренды, его я передал в ректорат, но он так и лежит не подписанный, - поясняет Дмитрий Гриншпун. – Сейчас просто нет механизма, по которому можно опротестовать решение об отказе в аккредитации. Мы имеем право ее получить только через год. Но письменных решений я пока не видел. Поэтому судьба факультета остается неизвестной.

«СТУДЕНТЫ В ПАНИКЕ»

Сейчас все студенты остались перед выбором – переводиться в другое место или доучиваться, но под угрозой, что они получат диплом негосударственного образца. А это значит, что официально – профессионального образования у них не будет. Да и учиться дальше смогут только девушки. Ведь всех молодых людей могут призвать в армию.

- Они могут закончить обучение здесь, но тогда они не получат государственный диплом, - поясняет декан. - А это, конечно, никого не устраивает. Поэтому студентам предложено перейти в другие заведения. Они не хотят, конечно, переходить. Но будут вынуждены это сделать. Некоторые уже написали заявление, одни в школу возвращаются, вторые переходят в другие учреждения. У нас студенты – в основном Петербург, но есть и иногородние. Из Удмуртии, например. Им сложно. Те, кто оплатил обучение, им возвращаются все деньги.

ИТМО думает над судьбой факультета Фото: ИТМО

Среди самих студентов сейчас настоящий переполох.

- Студенты последнее время в панике, особенно третий курс, потому что они в самой сложной ситуации, - поясняет одна из студенток факультета. - Если младшие курсы еще могут справиться с академической разницей в других учебных заведениях, то у третьего будет просто бездна в предметах и знаниях. У нас третий курс занимается в основном профильными предметами. Когда же я общалась с друзьями из других колледжей Петербурга этого же направления, они сказали что у них совсем другие предметы. Да и ни для кого не секрет, что у нас очень сильные преподаватели, и если они откажутся с нами переходить в другие учебные места, то уровень знаний намного упадет. Хотя часть ребят сразу же забрали документы и перевелись. Больше всего проблем, конечно, у мальчиков с армией. Доучиваться они не смогут.

«СТУДЕНТЫ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ГОСДИПЛОМОВ»

Факультет в следующем году может получить аккредитацию. Но, по словам декана, ректорат пока думает, нужен ли им колледж вообще.

- Ректорский корпус считает, что среднее профессиональное образование в нашем университете не нужно, - объясняет декан. – Никаких объяснений на этот счет я не получил. Претензий нет, замечаний нет, качество образование и все параметры у нас очень высокие. Мы, наверное, лидеры в России по всем параметрам. Но вуз позиционирует себя как университет аспирантуры и магистратуры. Я отстаивал факультет на ученом совете, ходил к ректору, но меня не слышат. Говорят, что уровень среднего профессионального образования не соответствует статусу университета.

В самом ректорате свой скепсис по отношению к факультету не скрывают. Но уточняют, что думают не над закрытием колледжа, а над сменой модели обучения.

- Через год, наверное, да, будем подавать заявку на аккредитацию, - пояснил «КП» ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев. – Решения о закрытии факультета нет. Мы сейчас приостановили прием студентов на 2019 год. Потому что нужно другое направление подготовки студентов. Люди путают две вещи – решение внутри университета и аккредитация.

Ректорат ИТМО думает над сменой модели обучения факультета Фото: ИТМО

Что касается аккредитации, то ректорат вуза намерен ее получить в конце 2019 или в начале 2020 года, но несколько в другом формате.

- Мы будем подавать аккредитацию только, возможно, не на это направление подготовки, - поясняет Владимир Васильев. – Что касается модели обучения, нас не очень сильно удовлетворяет качество. В 2018 году в наш университет с факультета поступило всего четыре человека. Поэтому было принято решение об изменении модели взаимодействия "университет-колледж". Студенты же сейчас сами принимают решение, взвешивая риски неполучения диплома гособразца.

Прием новых студентов на факультет остановлен. Что будет дальше, пока не знает даже декан.

- К моменту окончания 4 курса ни одного безработного у нас не было, - недоумевает Дмитрий Гриншпун. - Все по специальности трудоустроены, я подчеркну, 80 процентов продолжают учиться в бакалавриате, параллельно с работой. Для студентов – дальнейшее обучение теперь – это «кот в мешке».