Еловые веточки - по 100 рублей, деревья из Европы - от 1000 рублей: Какие цены на новогодних базарах в Петербурге в этом году
Какой Новый год без ароматной хвойной красавицы. Корреспондент «Комсомолки» проехалась по главным праздничным базарам города и выяснила цены и на что выше спрос.
- Это Ели из пермского питомника, - объясняет продавец, отряхивая снег с иголок. – Они красивые и стойкие. Цена 600 рублей за метр, но есть и деревья с фиксированной стоимостью от 1500 до 3000 рублей. Они более пышные.
- А цены то выросли по сравнению с прошлым годом?
- Да, процентов на пять. Но и бензин подорожал, знаете ли…
Что правда, то правда. Но плюсов больше чем минусов. Выбирать елку большое удовольствие: запах на таких базарах изумительный. Ощущение будто попали в пихтовый рай, а зеленые красавицы заманчиво выглядывают из-за прилавков. Как правило, свежие деревья стоят около месяца, но все зависит от того как ухаживать за ними.
- Да при желании и до 8 марта можно сохранить! - хвастается продавец Марья Петрушина. - Когда привезете елку домой, обязательно подержите ее пару часов на балконе и только потом заносите в теплое помещение. Это нужно для того чтобы перепад температуры был не таким резким. Поставить дерево лучше подальше от батареи в более прохладное место и обязательно в воду добавьте аспирин или сахар.
Елочные базары в Петербурге работают в усиленном режимеФото: Олег ЗОЛОТО
К слову, некоторые петербуржцы предпочитаюсь покупать сосны. Стоят такие деревья от 1500 рублей, а выглядят более сказочно.
- Наши ели из Карелии и до 31 числа все раскупят, - уверен продавец. - Причем чем ближе к новому году, тем ели будут дешевле. Самые «жаркие» дни продаж 30 и 31 декабря. Обычно в эти дни мы делаем скидки 50%.
Но карельским деревцам в этом году составили конкуренцию зеленые «гостьи» из Польши, Финляндии и Голландии. Их много как никогда. Деревья из Европы выглядят более аккуратно и нарядно, иголки не такие острые, а более эластичные, цвет ярко зеленый. Но, увы, запах хвои с нашими не сравнится.
Иностранные ели пышнее.Фото: Ирина ЖЕГЛОВА
- Эта елочка 70 сантиметров привезена из Польши, сертифицированная, цена 3000 рублей, осталось мало, успевайте, - призывает торговец Марат. - Такая простоит дольше, чем российская. Зуб даю!
СПРАВКА «КП»
Как правильно выбрать новогоднее дерево?
Советы от Роспотребнадзора:
1. Сначала обратите внимание на цвет хвои, она должна быть зелёной, а не желтой или коричневой.
2. Выбирайте ель с самым толстым стволом и без повреждений. Срез дерева должен быть свежим и липким от смолы
3. Потрите иголки между пальцами. Если вы почувствуете хвойный аромат, а на руках останутся маслянистые следы – значит, ёлка хорошая.
4. До установки храните дерево в прохладном месте. Чтобы елка дольше простояла, лучше установить его не в крестовину, а в ведро с влажным песком. Песок можете пропитать любым раствором-удобрением для комнатных растений.
Выбор елки - ответственное занятиеФото: Олег ЗОЛОТО
ЦЕНА ВОПРОСА
Елки из питомников Перми, Карелии и других российских регионов - 600 рублей за 1 метр.
Сосна - от 1500 до 3000 рублей за дерево в 2,5 метра (зависит от пышности).
Еловые веточки - 100 рублей за штуку.
Деревья из Европы – от 3000 рублей за метр.
Елочные базары 2018 Санкт-Петербурга: где купить елку на Новый год
Адмиралтейский район
— Старо-Петергофский проспект, участок 20, (северо-западнее дома 50, литера А)
— набережная канала Грибоедова, участок 7, (на пересечении с Садовой улицей)
— Старо-Петергофский проспект, участок 19, (северо-западнее дома 50, литера А)
— площадь Тургенева, участок 7, (западнее дома 91, литера А по Садовой улице) Василеостровский район
— улица Кораблестроителей, участок 123, (у дома 31, корпус 2, литера А)
— улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее дома 46, корпус 1, литера В)
— Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)
— улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)
— улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)
Выборгский район
— проспект Луначарского, участок 83, (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)
— улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения
— улица Сикейроса, участок 17, (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)
Калининский район
— проспект Науки, уч. 4, (юго-западнее д. 18, лит. А по пр. Науки)
— проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А
— улица Демьяна Бедного, (западнее д.84,корп. 1, лит.А по пр. Луначарского)
— проспект Металлистов, северо-восточнее пересечения с ул. Замшина
— улица Карпинского, у д. 38, корп. 1
— улица Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)
— Кондратьевский проспект, угол с ул. Бестужевской
— улица Вавиловых, уч. 12 (западнее д. 13, корп. 1, лит. А по ул. Вавиловых)
Елочное разнообразие можно часто встретить около выходов из метроФото: Олег ЗОЛОТО
Красногвардейский район
— проспект Наставников, д. 38
— Индустриальный проспект, уч. 112 (западнее д. 7, лит. А по Индустриальному пр.)
— Индустриальный проспект, уч. 111 (юго-западнее д. 27, лит. А по Индустриальному пр.)
— Среднеохтинский проспект, д. 1, корп. 1, лит. А (Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, участок 32, (северо-западнее дома 1, корпус 1, литера А по Среднеохтинскому проспекту))
— Белорусская улица, д. 4, лит. А (Санкт-Петербург, Белорусская улица, участок 48, (юго-западнее дома 4, литера А по Белорусской улице))
— шоссе Революции, д. 33, корп. 1 (Санкт-Петербург, шоссе Революции, участок 119, (севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции)
— Пискаревский проспект, д. 39, лит. А (Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 69, (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)
— Пискаревский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.)
— улица Маршала Тухачевского, участок 52 (южнее дома 41, литера А по ул. Маршала Тухачевского)
— улица Коммуны, уч. 89 (южнее д. 59, лит. А по ул. Коммуны)
Красносельский район
— проспект Маршала Жукова, уч. 22 (напротив д. 35)
— проспект Ветеранов, уч. 38 (у д. 140) (Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, участок 38, (торговое место у дома 140)
Кронштадтский район
— город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (юго-западнее дома 12, литера А)
Московский район
— Краснопутиловская улица, д. 121
Пушкинский район
— город Пушкин, Красносельское шоссе, у д. 23, лит. А
— город Пушкин, Ленинградская улица, у д. 35 Приморский район
— улица Щербакова, уч. 5, (западнее дома 11. литера А)
— Стародеревенская улица, уч. 15, (восточнее дома 36, литера А)
— Карельский переулок, уч. 1, (северо-восточнее пересечения с Сестрорецкой улицей)
ИСТОЧНИК KP.RU