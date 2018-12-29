Еловые веточки - по 100 рублей, деревья из Европы - от 1000 рублей: Какие цены на новогодних базарах в Петербурге в этом году

Какой Новый год без ароматной хвойной красавицы. Корреспондент «Комсомолки» проехалась по главным праздничным базарам города и выяснила цены и на что выше спрос.

- Это Ели из пермского питомника, - объясняет продавец, отряхивая снег с иголок. – Они красивые и стойкие. Цена 600 рублей за метр, но есть и деревья с фиксированной стоимостью от 1500 до 3000 рублей. Они более пышные.

- А цены то выросли по сравнению с прошлым годом?

- Да, процентов на пять. Но и бензин подорожал, знаете ли…

Что правда, то правда. Но плюсов больше чем минусов. Выбирать елку большое удовольствие: запах на таких базарах изумительный. Ощущение будто попали в пихтовый рай, а зеленые красавицы заманчиво выглядывают из-за прилавков. Как правило, свежие деревья стоят около месяца, но все зависит от того как ухаживать за ними.

- Да при желании и до 8 марта можно сохранить! - хвастается продавец Марья Петрушина. - Когда привезете елку домой, обязательно подержите ее пару часов на балконе и только потом заносите в теплое помещение. Это нужно для того чтобы перепад температуры был не таким резким. Поставить дерево лучше подальше от батареи в более прохладное место и обязательно в воду добавьте аспирин или сахар.

Елочные базары в Петербурге работают в усиленном режимеФото: Олег ЗОЛОТО

К слову, некоторые петербуржцы предпочитаюсь покупать сосны. Стоят такие деревья от 1500 рублей, а выглядят более сказочно.

- Наши ели из Карелии и до 31 числа все раскупят, - уверен продавец. - Причем чем ближе к новому году, тем ели будут дешевле. Самые «жаркие» дни продаж 30 и 31 декабря. Обычно в эти дни мы делаем скидки 50%.

Но карельским деревцам в этом году составили конкуренцию зеленые «гостьи» из Польши, Финляндии и Голландии. Их много как никогда. Деревья из Европы выглядят более аккуратно и нарядно, иголки не такие острые, а более эластичные, цвет ярко зеленый. Но, увы, запах хвои с нашими не сравнится.

Иностранные ели пышнее.Фото: Ирина ЖЕГЛОВА

- Эта елочка 70 сантиметров привезена из Польши, сертифицированная, цена 3000 рублей, осталось мало, успевайте, - призывает торговец Марат. - Такая простоит дольше, чем российская. Зуб даю!

СПРАВКА «КП»

Как правильно выбрать новогоднее дерево?

Советы от Роспотребнадзора:

1. Сначала обратите внимание на цвет хвои, она должна быть зелёной, а не желтой или коричневой.

2. Выбирайте ель с самым толстым стволом и без повреждений. Срез дерева должен быть свежим и липким от смолы

3. Потрите иголки между пальцами. Если вы почувствуете хвойный аромат, а на руках останутся маслянистые следы – значит, ёлка хорошая.

4. До установки храните дерево в прохладном месте. Чтобы елка дольше простояла, лучше установить его не в крестовину, а в ведро с влажным песком. Песок можете пропитать любым раствором-удобрением для комнатных растений.

Выбор елки - ответственное занятиеФото: Олег ЗОЛОТО

ЦЕНА ВОПРОСА

Елки из питомников Перми, Карелии и других российских регионов - 600 рублей за 1 метр.

Сосна - от 1500 до 3000 рублей за дерево в 2,5 метра (зависит от пышности).

Еловые веточки - 100 рублей за штуку.

Деревья из Европы – от 3000 рублей за метр.

Елочные базары 2018 Санкт-Петербурга: где купить елку на Новый год

Адмиралтейский район

— Старо-Петергофский проспект, участок 20, (северо-западнее дома 50, литера А)

— набережная канала Грибоедова, участок 7, (на пересечении с Садовой улицей)

— Старо-Петергофский проспект, участок 19, (северо-западнее дома 50, литера А)

— площадь Тургенева, участок 7, (западнее дома 91, литера А по Садовой улице) Василеостровский район

— улица Кораблестроителей, участок 123, (у дома 31, корпус 2, литера А)

— улица Кораблестроителей, участок 163 (юго-восточнее дома 46, корпус 1, литера В)

— Новосмоленская набережная, участок 81 (у дома 1, литера А)

— улица Нахимова, участок 27 (у дома 1, литера А)

— улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

Выборгский район

— проспект Луначарского, участок 83, (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

— улица Хошимина, пересечение с проспектом Просвещения

— улица Сикейроса, участок 17, (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)

Калининский район

— проспект Науки, уч. 4, (юго-западнее д. 18, лит. А по пр. Науки)

— проспект Металлистов, юго-восточнее д. 59, лит. А

— улица Демьяна Бедного, (западнее д.84,корп. 1, лит.А по пр. Луначарского)

— проспект Металлистов, северо-восточнее пересечения с ул. Замшина

— улица Карпинского, у д. 38, корп. 1

— улица Ольги Форш, (юго-западнее д. 15, корп. 1, лит. А по ул. Ольги Форш)

— Кондратьевский проспект, угол с ул. Бестужевской

— улица Вавиловых, уч. 12 (западнее д. 13, корп. 1, лит. А по ул. Вавиловых)

Елочное разнообразие можно часто встретить около выходов из метроФото: Олег ЗОЛОТО

Красногвардейский район

— проспект Наставников, д. 38

— Индустриальный проспект, уч. 112 (западнее д. 7, лит. А по Индустриальному пр.)

— Индустриальный проспект, уч. 111 (юго-западнее д. 27, лит. А по Индустриальному пр.)

— Среднеохтинский проспект, д. 1, корп. 1, лит. А (Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, участок 32, (северо-западнее дома 1, корпус 1, литера А по Среднеохтинскому проспекту))

— Белорусская улица, д. 4, лит. А (Санкт-Петербург, Белорусская улица, участок 48, (юго-западнее дома 4, литера А по Белорусской улице))

— шоссе Революции, д. 33, корп. 1 (Санкт-Петербург, шоссе Революции, участок 119, (севернее дома 33, корпус 1, литера А по шоссе Революции)

— Пискаревский проспект, д. 39, лит. А (Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, участок 69, (северо-восточнее дома 39, литера А по Пискаревскому проспекту)

— Пискаревский проспект, уч. 73 (юго-западнее д. 35, лит. А по Пискаревскому пр.)

— улица Маршала Тухачевского, участок 52 (южнее дома 41, литера А по ул. Маршала Тухачевского)

— улица Коммуны, уч. 89 (южнее д. 59, лит. А по ул. Коммуны)

Красносельский район

— проспект Маршала Жукова, уч. 22 (напротив д. 35)

— проспект Ветеранов, уч. 38 (у д. 140) (Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, участок 38, (торговое место у дома 140)

Кронштадтский район

— город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3, (юго-западнее дома 12, литера А)

Московский район

— Краснопутиловская улица, д. 121

Пушкинский район

— город Пушкин, Красносельское шоссе, у д. 23, лит. А

— город Пушкин, Ленинградская улица, у д. 35 Приморский район

— улица Щербакова, уч. 5, (западнее дома 11. литера А)

— Стародеревенская улица, уч. 15, (восточнее дома 36, литера А)

— Карельский переулок, уч. 1, (северо-восточнее пересечения с Сестрорецкой улицей)