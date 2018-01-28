Петербурженка вошла в топ-10 самых красивых девушек в мире 2018 года

Красивые женщины всегда были центром привлечения внимания всего мира. А кто же самый очаровательный и привлекательный в 2018 году? Авторитетный портал TC Candler 28 декабря опубликовал рейтинг самых восхитительных женщин уходящего года. Среди них в первую десятку вошла яркая и незабываемая 23-летняя жительница Петербурга Октябрина Максимова. Еще год назад девушка заняла 16-е место среди красавиц, обогнав таких звезд как Кира Найтли, Натали Портман и Марго Робби. В этом году Максимова практически заняла пьедестал красоты, разместившись на 8-м месте рейтинга.

- Как вы помните, в 2016-м году я была под номером 95, а в этом я попала в топ-10 под номером восемь! Это невероятно! Всем спасибо за поддержку, - написала в своем Инстаграм красавица Октябрина.

Октябрина Максимова заняла 8-е место в мировом рейтинге красоты Фото: Миша Васин

Свою карьеру «модели» Октябрина Максимова начала еще в далеком 1999-м году. Тогда она красовалась в местной газете в родном Великом Новгороде в блинчиком в руках. И с тех пор шла к своей мечте. Последние годы девушка работает с известными российскими и зарубежными фотографами, снимается в самых разных образах – от «ню» до свадебных.

- Удивительно было, как я вообще туда попала, - размышляла девушка еще в 2017-м году. – Конечно, восторга было много. Но стеснялась очень. Меня поставили в ряд с самыми известными представительностями прекрасного пола, у которых миллионы поклонников.

Даже не стоит сомневаться, что теперь у Октябрины поклонников прибавится, причем по всему миру.