Денис Майданов выступит в БКЗ «Октябрьский» 24 февраля 2019 года
В концерте прозвучат всем знакомые композиции артиста
Денис Майданов.
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В выходные, когда страна будет праздновать День Защитника Отечества, Денис выступит с новой программой «Небо над Россией» в родном для него БКЗ «Октябрьский». В концерте помимо новых песен прозвучат уже всем знакомые, знаковые и любимые композиции артиста.
Неподдельная любовь к Родине, искренность, стопроцентная отдача и живой драйв - всегда отличают концерты Майданова. Отметим 23 февраля за праздничным столом, а 24 февраля 2019 года - в БКЗ «Октябрьский» с любимым исполнителем!
Денис Майданов. Небо над Россией.
24 февраля, 19:00
БКЗ «Октябрьский»
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.6
6+