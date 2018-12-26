Денис Майданов выступит в БКЗ «Октябрьский» 24 февраля 2019 года

В выходные, когда страна будет праздновать День Защитника Отечества, Денис выступит с новой программой «Небо над Россией» в родном для него БКЗ «Октябрьский». В концерте помимо новых песен прозвучат уже всем знакомые, знаковые и любимые композиции артиста.

Неподдельная любовь к Родине, искренность, стопроцентная отдача и живой драйв - всегда отличают концерты Майданова. Отметим 23 февраля за праздничным столом, а 24 февраля 2019 года - в БКЗ «Октябрьский» с любимым исполнителем!

Денис Майданов. Небо над Россией.

24 февраля, 19:00

БКЗ «Октябрьский»

Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.6

6+