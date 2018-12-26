Город завалило: Главный синоптик Петербурга рассказал про самый сильный снегопад за последнее время

Огромные, многочасовые 9-балльные пробки, тонны сожженного впустую бензина, натянутые до предела нервы автомобилистов и бессчетное число ДТП на улицах – вот результат вчерашнего снегопада, накрывшего Петербург во второй половине дня. В соцсетях тут же начали писать о «небывалой» метели, которой не было уже многие годы. Но, на самом деле, случались в Северной столице снегопады и посильнее.

- 26 декабря 2009 года город завалило по-настоящему. Тогда выпало 28 миллиметров осадков, - сообщил главный синоптик города Александр Колесов в соцсетях.

По словам метеоролога, показатель девятилетней давности, совпавший день в день с нынешним разгулом стихии, стал абсолютным рекордом за все время наблюдений в Петербурге. А вот на нынешний «снегопадик» жаловаться грех, ведь сейчас высота снежного покрова за сутки составила от 4 до 10 миллиметров. Впрочем, это в измерительных величинах, а если смотреть в реальном выражении, то на улицах города прибавилось 11,3 сантиметра снежного покрова.

- Но так как он влажный и проседает, то снежный покров за сутки увеличился на только на 8 см. Вот такая метеорологическая арифметика, - подметил синоптик.

Но, несмотря на трудности для автомобилистов, второй день вставших в пробки и коммунальных служб, перешедших на авральный режим работы, пушистый снежок, накрывший улицы Петербурга – это радость для его жителей.

Снегопад в Петербурге 25 декабря.А как вы добрались до дома?

- Природа только добавила красоты к Новому году, - пошутил Александр Михайлович, добавив, что до праздников эта красота растаять не успеет, если только весь снег не уберут дворники.

Напомним, что по прогнозу на сегодня, 26 декабря 2018 года, синоптики обещают мокрый снег и температуру около ноля градусов. В ближайшие два дня сильных снегопадов также не предвидится.