Минус два в Смольном: Беглов отправил в отставку вице-губернаторов Албина и Мокрецова

Новые кадровые перестановки произошли сегодня в Смольном. После вчерашнего заседания правительства Петербурга, на котором врио губернатора Александр Беглов раскритиковал строительный блок Смольного, мало кто сомневался, что Игорь Албин надолго задержится в кресле вице-губернатора. Но, неожиданно, заодно с ним глава города уволил и еще одного «вице» - Михаила Мокрецова.

- С апреля 2013 года Мокрецов возглавлял финансовый блок Правительства города, отвечал за решение вопросов экономического планирования, учета госимущества города, инвентаризации мониторинга земель, землеустройства на территории Петербурга, вопросов, связанных с осуществлением государственного управления в сфере имущественных отношений, управлением федеральной собственностью, налоговой и финансовой политики Петербурга, разработки и исполнения бюджета города. С августа 2017 года Михаил Мокрецов одновременно возглавлял комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Сейчас все эти обязанности возложены на вице-губернатора Сергея Мовчана.

Но, конечно же, главной «звездой», отставка которого прозвучала громче всех, стал Игорь Албин. С 2014 года он курировал строительную отрасль города, в том числе такой непростой вопрос, как развитие метрополитена. Под его руководством возводились объекты к футбольному чемпионату мира- 2018 года в России.

Именно срывы сроков строительства Фрунзенского радиуса подземки, отставания по другим объектам метро и, конечно же последний скандал с обманутой дольщицей Аллой Андреевой, возникший после большой пресс-конференции Владимира Путина.

Именно на Албина пожаловались оставшиеся без квартир люди. Они обвинили чиновника в том, что по его вине несколько лет не сдаются дома, а если и сдаются, то в недоделанном виде.Решать проблемы дольщиков, по их словам, вице-губернатор по строительству не собирался.

Это не могло не вызвать недовольства Александра Беглова, который заострил внимание на проблеме на заседании городского правительства. Особенно врио губернатора возмутил факт, что Албин отказался встречаться с Аллой Андреевой.

- Поручения президента не обсуждаются, а выполняются, - подчеркнул Беглов.

Теперь его отставка принята официально. Выполнять обязанности Албина будет вице-губернатор Николай Бондаренко.

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