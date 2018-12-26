2018-12-26T12:27:04+03:00
Досуг

«Новогодний концерт» Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика»

Дирижер – Александр Канторов
Степан СТЕПАНОВ
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Проведите последний день года в атмосфере гармонии, радости и красоты.Проведите последний день года в атмосфере гармонии, радости и красоты.
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По давней традиции 31 декабря во всех европейских столицах ведущие мировые симфонические оркестры проводят волшебный новогодний концерт и приглашают искушенных любителей классической музыки проводить уходящий год под чарующие звуки произведений великого Иоганна Штрауса.

31 декабря 2018 года такая возможность предоставится и петербуржцам: два великолепных концерта одного из ведущих симфонических оркестров города в обновленном, по-королевски роскошном и комфортабельном концертном зале «Карнавал» на Невском проспекте!

В программе прозвучат самые известные вальсы – «Вино, женщины и песни», «Роза юга», «Где цветут лимоны», «На прекрасном на Дунае», «Сказки венского леса», а также марши, зажигательные польки и увертюра к оперетте «Летучая мышь».

Отложите домашние хлопоты, салаты и ненужную суету! Проведите последний день года в атмосфере гармонии, радости и красоты – и наступающий год привнесет все это в вашу жизнь!

Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «КЛАССИКА» создан более 25-ти лет назад и на сегодняшний день является одним из ведущих музыкальных коллективов Петербурга. В состав оркестра входят как уже залуженные артисты, так и молодые музыканты – выпускники лучших музыкальных учебных заведений. Оркестр сотрудничал с такими выдающимися российскими и зарубежными солистами как Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Монсеррат Кабалье. Многочисленные записи оркестра изданы фирмой «Мелодия».

Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра – Александр Канторов – заслуженный артист России, «Король вальсов Санкт-Петербурга», Почетный гражданин Сан-Ремо («Amico di Sanremo»), главный приглашённый дирижёр Симфонического оркестра города Сан-Ремо, организатор и руководитель нескольких ежегодных международных музыкальных фестивалей: «Империя Чайковского» с центром в Сан-Ремо, «Петербургские сезоны» в г. Сочи, «Мелодия трёх морей» в Выборге.

Исполнители: Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «КЛАССИКА», полный состав – 65 музыкантов.

Возрастная категория: 6+

Дата проведения: 31 декабря 2018 г.

Место проведения: Аничков дворец, Концертный зал «Карнавал», Невский пр. 39.

Начало: 17.00, 19.30.

Продолжительность: 60 минут, без антракта.

Стоимость билетов: от 900 до 1900 руб. Льгот нет.

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