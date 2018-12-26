2018-12-26T12:32:12+03:00
Досуг

Фантастическая новогодняя сказка «Операция «Новый год» в Простоквашино» в БКЗ «Октябрьский»

Только со 2 по 5 января 2019 года
Степан СТЕПАНОВ
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История разворачивается под самый Новый год на планете Земля, в деревне Простоквашино.История разворачивается под самый Новый год на планете Земля, в деревне Простоквашино.
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Премьера фантастической новогодней сказки «Операция «Новый год» в Простоквашино» пройдет в дни зимних школьных каникул, на одной из самых популярных среди зрителей Санкт-Петербурга сцене Большого концертного зала «Октябрьский».

Главные действующие лица нашей сказки - популярные, всеми любимые, старые-добрые персонажи мультфильма про деревню Простоквашино, киностудии «Союзмультфильм»: Дядя Фёдор, кот Матроскин, почтальон Печкин и пёс Шарик.

К ним присоединятся пришельцы из далекой-далекой галактики – братья Хочуха, Нехочуха и их грозный робот.

История разворачивается под самый Новый год на планете Земля, в деревне Простоквашино, где всеми любимые герои, после неудачной попытки срубить елку в лесу, решают нарядить лесную красавицу прямо во дворе.

Но теперь именно эта елка нужна двум непослушным и очень капризным инопланетянам Хочухе и Нехочухе, которые, тоже, как и все, ждут праздника и чудес! С помощью обычной космической истерики они уговаривают строгого робота настроить инопланетный навигатор и лететь в Простоквашино на своей космической летающей тарелке за настоящей новогодней простоквашинской елкой. И ни одна другая их не устроит!

А вот что произойдёт дальше, смогут ли поладить любимые всеми герои Простоквашино с космическими пришельцами, вы узнаете, посмотрев эту чудесную, добрую и захватывающую историю!

Зрителей ждет театрализованное музыкальное представление с загадками и головоломками, песни, танцы, космическая тарелка, настоящий робот, и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

На сцене БКЗ «Октябрьский» перестают играть актеры и начинают оживать известные персонажи – Матроскин, Шарик, Дядя Фёдор, Печкин – которые уносят зрителей в увлекательное празднование Нового Года в деревне Простоквашино.

Новогодняя сказка «Операция «Новый год» в Простоквашино» - это не только любимые персонажи и увлекательный сюжет, но и непревзойдённое качество зрелища от лучших режиссёров-постановщиков, оригинальная музыка, новые, яркие костюмы, современные декорации.

Мы рекомендуем приходить за 1 час до начала представления. За 45 минут до начала представления детей ждет увлекательная развлекательная программа с участием профессиональных артистов, костюмированное представление с хороводами, конкурсами и танцами!

В фойе детей будет ожидать праздничная новогодняя ёлка.

Начало спектакля в 12:00, 15:00, 18:00.

Дети до 4-х лет проходят по одному билету с взрослым и сидят у него на коленях.

Спектакль рассчитан на семейную аудиторию с детьми от 3 до 10 лет.

Стоимость подарка - 600 рублей. Подарки выдаются только после окончания представления, при предъявлении талона на подарок.

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