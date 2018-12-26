2018-12-26T14:30:17+03:00
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Онлайн-сервис по аренде судов Anyships поздравил петербуржцев с Новым годом

24 декабря по центру Петербурга курсировал украшенный гирляндами автомобиль с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые раздавали конфеты горожанам
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Празднично украшенный красный Хаммер проехал по центру Петербурга . Фото компании Anyships.Празднично украшенный красный Хаммер проехал по центру Петербурга . Фото компании Anyships.
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Празднично украшенный красный Хаммер проехал по центру Петербурга с остановками у станций метро «Садовая» и «Невский проспект», на Стрелке Васильевского острова, у Дворцовой площади и Исаакиевского собора. Под новогоднюю музыку Дед Мороз со Снегурочкой устраивали танцевальные флешмобы с прохожими и дарили им сладкие подарки. Кроме того, горожане могли принять участие в розыгрыше круиза.

Поздравления с Новым годом 2019 от компании Anyships.

Так компания Anyships поздравила петербуржцев с праздником и завершила свой первый год работы на рынке услуг отдыха на воде. За это время было продано порядка десяти тысяч билетов на водные экскурсии, а клиентами стали такие знаменитости, как вокалист группы Depeche Mode Дэвид Гаан, певица Земфира, журналист Владимир Познер, группа «Звери».

Фото компании Anyships.

Фото компании Anyships.

Проект молодой, но уже успел зарекомендовать себя в различных сферах водного туризма: через него можно забронировать экскурсии по каналам Петербурга, арендовать яхты в Италии или устроить экзотическую рыбалку в Персидском заливе. Сервис объединил судовладельцев по всему миру, которые смогли разместить информацию о своих судах.

Новый тренд

Не зря Петербург называют Северной Венецией: располагается он на берегу Финского залива и насчитывает множество рек и каналов. Но помимо традиционно востребованных путешествий по водным артериям, специалисты сервиса Anyships отмечают и новые тренды. Один из них – аренда парусных яхт. Причем важно отметить: чтобы отправиться в подобный круиз, не обязательно иметь опыт управления яхтой и солидный бюджет. Судно можно арендовать с капитаном и вместе с ним отправиться в путешествие по Балеарским, Канарским или греческим островам.

Что касается бюджета, то, конечно, не все могут позволить себе взять в аренду целую яхту, стоимость которой начинается от тысячи евро в неделю. Также многие не имеют лицензии на управление судами. В этом случае можно приобрести круиз с проживанием в каюте на яхте и отправиться по оригинальному маршруту в веселой компании и с опытным капитаном. Удовольствие обойдется в сумму, начиная от 500 евро за неделю, а впечатления останутся надолго.

На яхте можно встреть Новый год в центре Персидского залива с видом на всемирно известный отель BurjAlArab и насладиться красотой одного из лучших фейерверков. Более бюджетным вариантом станут круизы на гулетах в Турции или Греции. Гулеты – традиционные деревянные парусники, подобные старинным шхунам, которые до сих пор привлекают любителей морских приключений.

Прогулки по Венеции

Но не обязательно отправляться в длительный круиз, можно заказать прогулку в Амстердаме или Венеции и полюбоваться достопримечательностями с воды. После того как совсем недавно компания Anyships заключила договор с главным городским перевозчиком Венеции, приобрести поездку на водном трамвайчике под названием вапоретто (vaporetto) стало также возможным через онлайн-сервис. Флот основного венецианского перевозчика состоит из 159 судов, которые работают на 30 маршрутах по Венеции с остановками на 120 плавающих причалах.

Через Anyshipsна русском языке можно забронировать маршрут и вдоль внешнего лагунного периметра города. Это линии, ведущие к Лидо-ди-Венеция, а также маршруты, соединяющие Венецию с островами Мурано, Бурано, Торчелло, Сант-Эразмо, Сан-Серволо. Трамвайчики прибывают на материк, в аэропорт Марко Поло в Тессере, в Трепорти, Кьоджа и Фусину.

Фото компании Anyships.

Фото компании Anyships.

Для покорителей глубин

Любителям экзотики специалисты проекта Anyships могут предложить дайвинг и морскую рыбалку. Дайвинг-сафари с проживанием на яхте по системе «все включено» – одно из востребованных направленийсервиса. Причем можно приобрести как участие в сафари на 1-2 человек, так и взять в аренду яхту для компании. При этом судно будет оснащено всем необходимым оборудованием для дайвинга, а погружения проконтролируют опытные инструкторы. Вместе с ними туристыисследуют затонувшие грузовые суда и увидят обитателей коралловых рифов.

Для искушенных рыболовов особо интересен тур на остров Сокотра, находящийся недалеко от берегов Омана и принадлежащий государству Йемен. Сокотра переводится как «остров Счастья», там можно встретить экзотических птиц и необычные растения. Рыбаки приезжают на островза королевской ставридой гигантских размеров.

В планах компании Anyships – охватить все паромные и круизные сообщения в мире, выйти на рынки США, Австралии и Аргентины и заключить контракты с компаниями, которые еще не работают с Россией. А пока любители отдыха на воде могут принять участие в розыгрыше: до 12 января 2019 года новогодний автомобиль Anyships будет курсировать по городу, с ним можно сфотографироваться, затем выложить фото в соцсети с хештегом #anyships и стать одним из претендентов на выигрыш круиза на пароме «Принцесса Анастасия».

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