Онлайн-сервис по аренде судов Anyships поздравил петербуржцев с Новым годом

Празднично украшенный красный Хаммер проехал по центру Петербурга с остановками у станций метро «Садовая» и «Невский проспект», на Стрелке Васильевского острова, у Дворцовой площади и Исаакиевского собора. Под новогоднюю музыку Дед Мороз со Снегурочкой устраивали танцевальные флешмобы с прохожими и дарили им сладкие подарки. Кроме того, горожане могли принять участие в розыгрыше круиза.

Поздравления с Новым годом 2019 от компании Anyships.

Так компания Anyships поздравила петербуржцев с праздником и завершила свой первый год работы на рынке услуг отдыха на воде. За это время было продано порядка десяти тысяч билетов на водные экскурсии, а клиентами стали такие знаменитости, как вокалист группы Depeche Mode Дэвид Гаан, певица Земфира, журналист Владимир Познер, группа «Звери».

Фото компании Anyships.

Проект молодой, но уже успел зарекомендовать себя в различных сферах водного туризма: через него можно забронировать экскурсии по каналам Петербурга, арендовать яхты в Италии или устроить экзотическую рыбалку в Персидском заливе. Сервис объединил судовладельцев по всему миру, которые смогли разместить информацию о своих судах.

Новый тренд

Не зря Петербург называют Северной Венецией: располагается он на берегу Финского залива и насчитывает множество рек и каналов. Но помимо традиционно востребованных путешествий по водным артериям, специалисты сервиса Anyships отмечают и новые тренды. Один из них – аренда парусных яхт. Причем важно отметить: чтобы отправиться в подобный круиз, не обязательно иметь опыт управления яхтой и солидный бюджет. Судно можно арендовать с капитаном и вместе с ним отправиться в путешествие по Балеарским, Канарским или греческим островам.

Что касается бюджета, то, конечно, не все могут позволить себе взять в аренду целую яхту, стоимость которой начинается от тысячи евро в неделю. Также многие не имеют лицензии на управление судами. В этом случае можно приобрести круиз с проживанием в каюте на яхте и отправиться по оригинальному маршруту в веселой компании и с опытным капитаном. Удовольствие обойдется в сумму, начиная от 500 евро за неделю, а впечатления останутся надолго.

На яхте можно встреть Новый год в центре Персидского залива с видом на всемирно известный отель BurjAlArab и насладиться красотой одного из лучших фейерверков. Более бюджетным вариантом станут круизы на гулетах в Турции или Греции. Гулеты – традиционные деревянные парусники, подобные старинным шхунам, которые до сих пор привлекают любителей морских приключений.

Прогулки по Венеции

Но не обязательно отправляться в длительный круиз, можно заказать прогулку в Амстердаме или Венеции и полюбоваться достопримечательностями с воды. После того как совсем недавно компания Anyships заключила договор с главным городским перевозчиком Венеции, приобрести поездку на водном трамвайчике под названием вапоретто (vaporetto) стало также возможным через онлайн-сервис. Флот основного венецианского перевозчика состоит из 159 судов, которые работают на 30 маршрутах по Венеции с остановками на 120 плавающих причалах.

Через Anyshipsна русском языке можно забронировать маршрут и вдоль внешнего лагунного периметра города. Это линии, ведущие к Лидо-ди-Венеция, а также маршруты, соединяющие Венецию с островами Мурано, Бурано, Торчелло, Сант-Эразмо, Сан-Серволо. Трамвайчики прибывают на материк, в аэропорт Марко Поло в Тессере, в Трепорти, Кьоджа и Фусину.

Фото компании Anyships.

Для покорителей глубин

Любителям экзотики специалисты проекта Anyships могут предложить дайвинг и морскую рыбалку. Дайвинг-сафари с проживанием на яхте по системе «все включено» – одно из востребованных направленийсервиса. Причем можно приобрести как участие в сафари на 1-2 человек, так и взять в аренду яхту для компании. При этом судно будет оснащено всем необходимым оборудованием для дайвинга, а погружения проконтролируют опытные инструкторы. Вместе с ними туристыисследуют затонувшие грузовые суда и увидят обитателей коралловых рифов.

Для искушенных рыболовов особо интересен тур на остров Сокотра, находящийся недалеко от берегов Омана и принадлежащий государству Йемен. Сокотра переводится как «остров Счастья», там можно встретить экзотических птиц и необычные растения. Рыбаки приезжают на островза королевской ставридой гигантских размеров.

В планах компании Anyships – охватить все паромные и круизные сообщения в мире, выйти на рынки США, Австралии и Аргентины и заключить контракты с компаниями, которые еще не работают с Россией. А пока любители отдыха на воде могут принять участие в розыгрыше: до 12 января 2019 года новогодний автомобиль Anyships будет курсировать по городу, с ним можно сфотографироваться, затем выложить фото в соцсети с хештегом #anyships и стать одним из претендентов на выигрыш круиза на пароме «Принцесса Анастасия».

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