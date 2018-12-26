Школьники рассказали о мальчике, который «потерял сознание, а его накрыли простыней и продолжили урок»

Жителей Петербурга переполошила новость из социальных сетей о заболевшем ребенке. Неизвестные выложили в городской группе сообщение: «В школе № 514 ребенок потерял сознание, его положили на парту, накрыв простыней, и продолжили урок. «Скорая» приехала только через час. Мальчик находится в тяжелом состоянии». К посту прикреплены фотографии, на которых видно силуэт человека, который действительно накрыт с головой. «Комсомолка» решила разобраться в неоднозначной истории.

В самой школе выложенным в Сеть снимком были удивлены не меньше, чем горожане. Директор учреждения Валерий Порошин в разговоре с «КП» попросил помочь ему найти этот пост. Увидев же снимок, Валерий Иванович с облегчением выдохнул.

Пост собрал уже почти 100 гневных комментариев Фото: Питер решает

- Дело в том, что месяц назад у нас был куплен тренажер для оказания первой медицинской помощи, - пояснил Валерий Порошин. - Его марка называется «Максим-3». На дополнительных занятиях этот «Максим» находился в классе. Естественно, перед началом занятий он был накрыт. Мальчика вообще не было. Это муляж. Детки решили пошутить. Ничего «жареного» здесь нет.

Тем временем, в самой группе, где выложен пост, уже разгорается скандал. Пользователи соцсетей, подумав, что на фотографии действительно ребенок, стали возмущаться: «Ужас!», «Жесть!», «Всех наказать» и «Это Россия»…