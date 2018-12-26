Рождественский концерт ДиДюЛя БКЗ «Октябрьский»

2019 год начнется с музыкальной истории, которую сотворит для нас талантливый гитарист-виртуоз ДиДюЛя! 12 января в БКЗ «Октябрьский» состоится незабываемый концерт маэстро.

В новой концертной программе ДиДюЛя со своей группой представит красивейшие и запоминающиеся мелодии в жанре фолк и фьюжн с влиянием стиля нью-эйдж в оркестровом звучании. Маэстро увеличил музыкальный состав. В группе появились скрипки, альты, виолончель, контрабас, которые придают звучанию неповторимое очарование и магию. Струнная музыка создает особенную атмосферу на концерте и раскрывает красивый мелодизм гитарных тем.

ДиДюЛя – один из самых загадочных музыкантов нашей сцены. На своих концертах он не произносит ни единого слова, а выражает все свои эмоции и чувства виртуозной игрой на гитаре. Во время концерта слушателей ожидают необыкновенные по красоте пьесы в исполнении ДиДюЛи в новом звучании.

Этот концерт – яркое и значимое событие в современной инструментальной музыке. Настоящий живой подарок для слушателей, где волшебство и музыка сольются воедино! 12 января в БКЗ «Октябрьский» – не упустите возможность попасть на этот чудесный рождественский концерт!