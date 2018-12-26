2018-12-26T14:40:44+03:00
Досуг

«Оффенбах-ГАЛА» на сцене Александринского театра

Музыканты представят программу, посвященную 200-летию со дня рождения французского композитора
Степан СТЕПАНОВ
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В антракте публика сможет погрузиться в атмосферу парижской жизни времён Оффенбаха.В антракте публика сможет погрузиться в атмосферу парижской жизни времён Оффенбаха.
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14 января 2019 года на основной сцене Александринского театра (площадь Островского, 6) Сергей Стадлер и коллектив Петербург-Концерта – Симфонический оркестр Санкт-Петербурга – представят программу, посвящённую 200-летию со дня рождения французского композитора Жака Оффенбаха.

Прозвучат самые яркие фрагменты из оперетт «Сказки Гофмана», «Орфей в аду», «Робинзон Крузо», «Синяя борода» и многие другие. В антракте публика сможет погрузиться в атмосферу парижской жизни времён Оффенбаха: в фойе театра будет звучать камерная музыка французских композиторов.

В концерте примут участие ведущие солисты Петербург-Концерта и музыкальных театров Санкт-Петербурга, Государственный ансамбль песни и пляски «Барыня», Концертный хор Санкт-Петербурга (художественный руководитель – з.а. России Владимир Беглецов)

Оффенбах работал в «лёгком» жанре, где мало кому удаётся заслужить эпитет «великий». Тем не менее он – великий композитор, создатель жанра оперетты и парижского стиля в музыкальном театре, человек, заставивший всю Европу до упаду танцевать канкан.

Однако его гениальность не только в этом. Его лёгкие оперетты глубже, чем кажутся на первый взгляд, лучшие из них давно переросли свой жанр и живут как настоящая комическая опера.

Начало в 19 часов.

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